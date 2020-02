Controller Magazin - Nicole Jekel: Money Monday

Mit dem neuen Jahr startet eine neue Kolumnenserie im Controller Magazin. Unter dem Titel „Controlling rockt!“ stellt Prof. Dr. Nicole Jekel pointierte Handlungsvorschläge und Tipps zu grundlegenden Controllingthemen vor. Heute: Mit Finanzkennzahlen in die Woche starten.

Mit dem neuen Jahr startet eine neue Kolumnenserie im Controller Magazin. Unter dem Titel „Controlling rockt!“ stellt Prof. Dr. Nicole Jekel pointierte Handlungsvorschläge und Tipps zu grundlegenden Controllingthemen vor. Heute: Mit Finanzkennzahlen in die Woche starten.

Mit Kennzahlenanalyse in die Woche starten

Das kennen Sie sicherlich auch. Die Vorgabe ist ganz einfach. Nach Deyhle soll Ihr Unternehmen Wachstum, Entwicklung und Gewinn (WEG) erzielen. Doch wie messe ich meinen WEG? Zahlreiche Controller nutzen dazu folgende Kennzahlen bzw. Werte:

Return-On-Investment (ROI), die Kennzahl, die ein 101-jähriges Jubiläum feiert oder Return-On-Capital-Employed (ROCE), eine Kennzahl, die von DAX-Unternehmen wie der Siemens AG (publiziert im aktuellen Geschäftsbericht) ausgewählt wird,

Auftragseingänge (AE), absolute Werte (oder im Verhältnis zum Vorjahreswert), die mittelständische Unternehmen besonders interessieren, um die Zukunft noch besser zu planen (zu finden in Geschäftsberichten),

Umsätze (U), ein absoluter Wert (oder im Verhältnis zum Vorjahreswert), die etliche Unternehmen derzeit vorantreiben (siehe Geschäftsberichte), um Marktanteile zu erzielen,

Earnings before Interests and Taxes (EBIT), das operative Ergebnis, wie es DAX-Unternehmen gern messen (siehe Geschäftsberichte),

Cash, denn ‘Cash is King’, ein absolut bedeutungsvoller Wert, den einer der historisch erfolgreichen Menschen wie John D. Rockefeller als seinen Fokus Nr. 1 bezeichnete. Denn: ‚Ohne Moos ist nix los‘. Liquide Mittel sollen einfach immer genug vorhanden sein.

Diese Kennzahlen können einen Fitness-Indikator für Ihr Unternehmen darstellen, wenn Sie sie mit Zielvorgaben zuvor versehen haben. Und immer wieder montags werden diese Unternehmens-Fitness-Kennzahlen dann angesehen. Es wird vorgedacht, vorausgedacht, quergedacht, nachgedacht. Einfach gemacht. Jeden Montagmorgen: Money-Monday!



Sicherlich fragt sich der ein oder andere nun, wie es um die Eigenkapitalquote (EKQ) steht. Die EKQ ist z. B. für einige Unternehmen äußerst wichtig. Sie sehen, dass es ein schwieriges Unterfangen ist, es jedem Unternehmen recht zu machen. Daher sind Sie an Ihrem Montagmorgen gefragt: ‚Wie schaffe ich es, meine relevanten Kennzahlen zu finden‘? Immer wieder montags, am sogenannten Money-Monday wird einfach eine Stunde dafür reserviert. Früh morgens. Evtl. auf dem Weg ins Unternehmen, gleich als allererste Aufgabe, bevor E-Mails & Co. gelesen werden. Wer diese Übung einige Wochen lang macht, denkt nach kurzer Zeit fokussierter und wird dann letztlich auch noch fokussierter planen und handeln. Der Montagmorgen wird zum Honey-Monday oder Money-Honey, dem Honigtopf, dem Sie Ihre süße Money-Ideen entnehmen.

…und so geht die Woche weiter!

Wer mit dem Money-Monday noch nicht genug hat, der kann am Team-Tuesday oder Digital-Dienstag die Übung gleich mit sozialen bzw. digitalen Themen fortsetzen, am Mittwoch mit Markt-Mittwochs-Themen, am Donnerstag mit Thank-You-Thursday- bzw. Digital-Donnerstags-Aspekten und am Freitag mit Feedback-Freitags-Kennzahlen die Woche abzurunden. Sollte es Ihrem Unternehmen jedoch finanziell nicht so gut gehen, so wird jeder Tag zu einem Money-Event: von dem Money-Monday über den Dollar-Dienstag, den Money-Mittwoch, den Dollar-Donnerstag hin zum Financial-Freitag. Zudem können die Tages-Kennzahlen in Fluren und Meeting-Räumen präsentiert werden. Controlling heißt im Englischen Performance Management und daher wird aus Ihrem Montag ab sofort ein Money-Event.

Tag Thema Beispiel Montag Money-Monday Auswahl von drei Finanz-Kennzahlen Dienstag Digital-Dienstag

Team-Tuesday

Dollar-Dienstag Ausbau der sozialen und/oder digitalen Kompetenz Mittwoch Markt-Mittwoch

Money-Mittwoch Wege zum Zielerreichungsgrad Donnerstag Thank-You-Thursday

Digital-Donnerstag

Dollar-Donnerstag Implementierung einer Dankstelle, Ausbau der digitalen Kompetenz Freitag Feedback-Friday

Financial-Friday Umfrage zum Net-Promotor-Score

Abb.: Wochenplan

(vgl. Jekel/Erichsson, Unternehmenskennzahlen kreativ visualisieren, in: Digitalkultur: Facetten digitaler Transformation, Schönbohm (Hrsg), 2019, S. 213)





Noch ein schönes emotionales Bild?





To Go’s:

Money-Monday gleich starten.

Nach kurzer Zeit auf Digital-Dienstag ausdehnen.

Dann den Markt-Mittwoch, Digital-Donnerstag und Feedback-Friday hinzunehmen und

... Controlling rockt Ihre Woche!