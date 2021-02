Online-Seminar „Excel im Controlling: Leistungsstarke Datenanalyse und -modellierung mit PivotTabellen & PowerPivot“: 10. Juni 2021 Dieses Online-Seminar zeigt, wie Sie leistungsstarke PivotTable-Analysen und anspruchsvolle Datenmodelle mit PowerPivot aus unterschiedlichsten Datentabellen erstellen, grafisch aufbereiten und aktualisieren. Das Excel-Add-in „PowerPivot“ ermöglicht es Ihnen, große Datenmengen aus verschiedenen Quellen in einer Pivot-Tabelle zu analysieren, ohne zuerst die Ausgangsdaten in einer Datenliste zusammenführen zu müssen. Anhand eines Hands-on-Beispiels aus dem Vertriebscontrolling (Produkt-Kunden-Umsatzanalyse mit Plan-Ist-Vergleich und Risikoanalyse zum Forderungsausfall) lernen Sie die Funktionsweise von PivotTables mit PowerPivot in Excel 365 kennen, verstehen und gewinnbringend einzusetzen. Mit diesem Wissen sparen Sie Zeit sowohl bei Adhoc-Analysen wie auch beim regelmäßigen Reporting-Prozess. Weitere Informationen und Anmeldung