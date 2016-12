15.04.2015 | Veranstaltungskalender

Bild: Business Application Research Center (BARC)

Softwarelösungen für Business Intelligence und Planung stehen im Mittelpunkt der Anwendertagung des unabhängigen Business Application Research Center (BARC) am 19. und 20. Mai 2015 in Würzburg. Neben einem detaillierten Vergleich gängiger Produkte bieten die BARC-Analysten Infos über aktuelle Trends und Anforderungen in der Unternehmenspraxis.

Ziele der Veranstaltung „BI- und Planungssysteme im direkten Vergleich“

Die BI- und Planungstagung liefert Antworten zu 4 Aspekten

Marktübersicht und Vergleich von BI- und Planungssoftware

Erläuterung der Trends und aktuellen Anforderungen in BI und Planung

Unterstützung bei der Anforderungsanalyse und Softwareauswahl

Plattform zum Austausch zwischen Anwendern, Analysten und Anbieter

Inhalte

Marktrelevante Anbieter präsentieren ihre Business-Intelligence-Lösung für den Aufbau von Dashboards, Berichtswesen oder Analyse mit Live-Beispielen am Produkt (keine PowerPoints) und stellen die Vorteile der eigenen Lösung gegenüber Mitbewerberprodukten heraus.

Teilnehmer erhalten einen detaillierten Einblick in das Spektrum der unterschiedlichen Ansätze von entscheidungsunterstützenden Softwarelösungen für Planung und Controlling. BARC gibt einen Überblick über den aktuellen Planungssoftwaremarkt sowie Trends und Entwicklungen in diesem Segment.

Informationen zu den Produkten von arcplan, BOARD, Corporate Planning, cubus, evidanza, IBM, IDL, infor, Information Builders, Jedox, LucaNet, pmOne, prevero, Thinking Networks

Zum Programm-Download

Termin und Ort

19. und 20. Mai 2015

NOVUM Businesscenter, 97080 Würzburg

Am 18.5. und 21.5. werden zusätzlich Intensiv-Workshops zu den Themen Zukunftsfähige BI-Strategie, Softwareauswahl, Visualisierung und Information Design angeboten.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Teilnahmegebühr und Rabatt

Die Teilnahmegebühr für die zweitägige Veranstaltung beträgt inklusive Mittagessen, Abendveranstaltung, Erfrischungsgetränken und Tagungsunterlagen

für Anwender: 250 EUR

für Berater: 590 EUR

jeweils zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Bei der Buchung eines Seminars ist die Tagungsteilnahme im Preis des Seminars enthalten.

Nutzer dieses Themenportals haufe.de/controlling erhalten einen Sonderrabatt von 10%. Bitte bei Anmeldung „Haufe“ eingeben!