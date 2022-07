EU Digital Operational Resilience Act (DORA)

Mit DORA soll den wachsenden Cyberrisiken begegnet werden. Welche Regelungen sind geplant? Wer wird von den Regelungen betroffen sein.

Die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor steht weiterhin im Fokus der Aufsicht

Zunehmende Bedeutung der IT-Sicherheit und Cyberrisiken im Finanzsektor

Die Themen IT-Sicherheit und Cyberrisiken gewinnen – nicht nur bedingt durch die zunehmende Digitalisierung des Bankgeschäfts und pandemiebedingte Arbeit im Homeoffice sondern auch durch die derzeitige politische Lage im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine und der damit verbundenen zunehmenden Bedrohung durch Cyberangriffe – stetig an Bedeutung. Dies zeigt auch der Bericht zur Finanzstabilität an den Deutschen Bundestag vom 28.6.2022. Im Bericht wird auf Seite 6 folgende Einschätzung zu möglichen Auswirkungen des Krieges auf die Finanzstabilität in Deutschland gegeben: „Deutsche Finanzintermediäre könnten durch den Krieg insbesondere über direkte und indirekte Forderungen gegenüber Russland, der Ukraine und Belarus Verluste verzeichnen. Darüber hinaus ist die Gefahr von Cyberangriffen gestiegen.“

Somit ist auch der bereits seit Längerem wahrzunehmende Fokus der Aufsichtsbehörden und makroprudenziellen Überwachungsinstitutionen auf eine weitere Stärkung der digitalen operationalen Resilienz im Finanzsektor aktuell weiterhin nachvollziehbar. Bereits im Dezember 2021 veröffentlichte das European Systemic Risk Board (ESRB) als Antwort auf die zuletzt gestiegenen Cyberrisiken im Finanzsystem eine Empfehlung zur Entwicklung eines europäischen Kommunikationsprotokolls bei Cybervorfällen und beschäftigte sich unter anderem mit Maßnahmen zur Stärkung der Cyber-Resilienz des Finanzsystems. Die Umsetzung dieser und anderer Vorschläge erfordert allerdings über konkrete Eingriffsmaßnahmen der Aufsichtsbehörden und eine nachgelagerte Standardsetzung durch die Europäische Bankenaufsichtsbehörde hinaus eine klare EU-rechtliche Grundlage in Form von Verordnungen und Richtlinien.

Hintergrund zu EU Digital Operational Resilience Act (DORA)

Bereits im Rahmen der Evaluierungen für eine Richtlinie über die Resilienz kritischer Einrichtungen sowie eine Richtlinie über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union (NIS2) im Jahr 2019 wurde deutlich, dass bestehende Vorschriften angesichts der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft, den zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels und den terroristischen Bedrohungen aktualisiert und weiter gestärkt werden müssen. Im Mai und Juni 2022 konnte eine Einigung zu diesen Vorschlägen in EU-Rat und EU-Parlament erzielt werden.

Ergänzend zur Stärkung der IT-Sicherheit von Finanzunternehmen wurde von der Kommission im September 2020 ein Vorschlag für eine Verordnung über die Betriebsstabilität digitaler Systeme (Digital Operational Resilience Act (DORA)) vorgelegt. Auch hierzu konnte im Mai 2022 eine Einigung in EU-Rat und EU-Parlament erreicht werden.

DORA: Aktueller Rechtsetzungsstand und Zeitplan

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick zum zeitlichen Verlauf der Entwicklung der DORA-Verordnung bis zu deren erwarteter Anwendung im Jahr 2024. Neben der DORA-Verordnung gehören zum DORA-Rahmenwerk auf EU-Ebene die delegierten Verordnungen sowie die von den zuständigen EU-Aufsichtsbehörden zu erstellenden Leitlinien (Guidelines), technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards, RTS) und technischen Durchführungsstandards (Implementing Technical Standards, ITS).

Bild: Haufe Online Redaktion Abbildung 1: Entwicklungen zur DORA-Verordnung im Zeitverlauf

Die folgenden Ausführungen zu den Kernelementen von DORA beziehen sich auf den Diskussionsstand wie er im Ergebnisdokument zum Kompromiss zwischen Rat und Europäischem Parlament vom 24.6.2022 zum Ausdruck kommt. Die Reaktion auf den Krieg in der Ukraine ist noch unklar und kann möglicherweise in den delegierten Rechtsakten noch zu Verschärfungen der Anforderungen führen. Weitere Änderungen und Verzögerungen über die derzeit geplante Anwendung ab Ende 2024 hinaus sind möglich.

DORA: Betroffene Unternehmen

Gemäß Art. 2 Abs. 1 des aktuellen Entwurfs der DORA-Verordnung nach dem Kompromiss zwischen Rat und Europäischem Parlament gelten die Anforderungen grundsätzlich für alle Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen, Investmentfirmen, Zahlungsinstitute, Kreditinstitute sowie für weitere Finanzunternehmen. Gemäß Art. 2 Abs. 3 der DORA-Verordnung werden allerdings einzelne Unternehmensgruppen vom Anwendungskreis ausgenommen. Zudem können gemäß Art. 2 Abs. 4 der DORA-Vorordnung Institute die EU-Mitgliedsstaaten in Form eines nationalen Wahlrechts solche Institute vom DORA-Anwendungskreis ausnehmen, welche in Art. 2 Abs. 5 der CRD (Capital Requirements Directive) genannt sind. Dies kann z.B. die Kreditanstalt für Wiederaufbau und die staatlichen Förderbanken der Bundesländer betreffen.

Neben Finanzunternehmen sind auch „IKT-Drittanbieter“ von der DORA-Verordnung zumindest indirekt betroffen. „IKT-Drittanbieter“ waren gemäß Art. 3 Nr. 15 des Kommissionsentwurfs der DORA-Verordnung definiert als Unternehmen, welche digitale Dienste und Datendienste erbringen, einschließlich Anbietern von Cloud-Computing-Diensten, Software, Datenanalysediensten und Rechenzentren, jedoch unter Ausschluss von Anbietern von Hardwarekomponenten und nach Unionsrecht zugelassener Unternehmen, die elektronische Kommunikationsdienste im Sinne des Artikels 2 Nummer 4 der Richtlinie (EU) 2018/1972 (so genannte EECC-Richtlinie zu Vorgabe eines European Electronic Communications Code (EECC) für elektronische Kommunikationsnetze- und -dienste) erbringen. Diese Definition wurde nun im Zuge der Trilogverhandlungen nochmals überarbeitet.



Im aktuellen Entwurf des Rechtstextes ist ein „ICT third-party service provider“ definiert als „an undertaking providing ICT services“. ICT services sind im aktuellen Stand der DORA-Verordnung relativ weit definiert als „digital and data services provided through the ICT systems to one or more internal or external users on an ongoing basis, including hardware as a service and hardware services which include technical support via software or firmware updates by the hardware provider, excluding traditional analogue telephone service“.

Die genannten Punkte zeigen, dass einerseits recht viele Unternehmen von den neuen Vorgaben betroffen sein können und andererseits die potenziell betroffenen Unternehmen prüfen sollten, ob sie ggf. doch durch eine der in der DORA-Verordnung enthaltenen Legalausnahmen im Einzelfall möglicherweise vom Anwendungsbereich ausgenommen sind. Zudem sind die einzelnen Vorgaben der DORA-Verordnung abhängig von der Größe der Unternehmen umzusetzen. So sind zahlreiche Vorgaben für besonders kleine Unternehmen (so genannte Mikrounternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz bzw. einer Bilanzsumme von weniger als 10 Mio. EUR) nicht umzusetzen und für kleine und mittlere Unternehmen nur eingeschränkt relevant. Insofern ist die Prüfung, welche Anforderungen abhängig von der Größe und genauen Tätigkeit des Unternehmens nun wirklich umzusetzen sind, eine der Herausforderungen dieser neuen EU-Vorgaben.

Kernelemente von DORA

Ziel der DORA-Verordnung ist die Schaffung eines Rechtsrahmens mit einheitlichen Anforderungen für die Sicherheit der Netz- und Informationssysteme von im Finanzsektor tätigen Unternehmen und Organisationen sowie kritischen Dritten, die Dienstleistungen im Bereich IKT (Informations- und Kommunikationstechnologien) wie Cloud-Plattformen oder Datenanalysedienste bereitstellen. Mit dem EU-weit einheitlichen Rechtsrahmen für die digitale Betriebsstabilität soll sichergestellt werden, dass Unternehmen in der Lage sind, auf Störungen und Bedrohungen in Verbindung mit IKT reagieren zu können. Auf diese Weise sollen Cyberbedrohungen verhindert oder gemindert werden.Neben dem in Artikel 2 der kommenden Verordnung definierten, weit gefassten Anwendungsbereich der Finanzunternehmen beinhaltet DORA die folgenden wesentlichen Kernelemente:

Stärkung des Informationsrisiko- und Informationssicherheitsmanagements,

verstärktes Testen der operationellen Resilienz durch die Unternehmen,

Ausweitung der verstärkten Anforderungen and 3rd & 4th Party Risk Management sowie

Meldepflichten bezüglich Incidents.

Wesentliche Neuerungen und Anforderungen zeigt die nachfolgende Abbildung.

Bild: Haufe Online Redaktion Abbildung 2: Wesentliche Neuerungen und Anforderungen der DORA-Verordnung

Die Umsetzung von DORA in Deutschland

In Deutschland wurden erweiterte Anforderungen an die IT-Sicherheit von kritischen Infrastrukturen (KRITIS) und Banken bzw. deren IT-Dienstleister bereits im Jahr 2021 in verschiedenen rechtlichen Vorgaben umgesetzt.

Im Rahmen des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 (Zweites Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme) wurde insbesondere die Definition von KRITIS-Betreibern erweitert. Daneben erfolgten inhaltliche Erweiterungen des Instrumentariums des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) u.a. bezüglich verstärkter IT-Komponentenprüfung und Sicherheitszertifizierung.

Mit dem Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG) wurde ein neuer Rechtsrahmen für Auslagerungen im Finanzsektor umgesetzt. Wesentliche Neuerungen dabei sind:

der direkte Zugriff der BaFin auf Auslagerungsunternehmen, an die Banken wesentliche Aktivitäten und Prozesse auslagert haben, z.B. über Sonderprüfung nach § 44 Abs. 1 KWG sowie

die Anzeigepflichten für wesentliche Auslagerungen sowie die Pflicht zur Führung eines Auslagerungsregisters.

Mit der BAIT Novelle 2021 (Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT) wurden neue Anforderungen im Bereich des Informationssicherheitsmanagements auf Basis der EBA Guidelines on ICT and Security Risk Management von 2019 eingeführt, welche bereits viele Elemente der DORA aufgreifen. Daneben wurden im Kapitel „Operative Informationssicherheit“ bereits Penetrationstests integriert. Schließlich ergänzen detaillierte Anforderungen an das IT-Notfallmanagement die mit der MaRisk-Novelle vom 16.8.2021 umfassend überarbeiteten Regelungen zum Notfallmanagement in AT 7.3 MaRisk.

Das Thema IT-Sicherheit gehört bereits seit mehreren Jahren zu den Prioritäten bei Prüfungen u.a. der Bankenaufsicht (ähnliche Anforderungen und Fokusprüfungen betreffen auch Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften und weitere Finanzinstitute) – auch für die von BaFin und Bundesbank überwachten Less Significant Institutions (LSI). Im Rahmen des bankaufsichtlichen Überprüfungs- und Beurteilungsprozesses (SREP) wurden wesentliche Mängel und Schwachstellen insbesondere in den Bereichen Informationsrisiko- und Informationssicherheitsmanagement aber auch bei Auslagerungen und sonstigem Fremdbezug von IT-Dienstleistungen identifiziert. Als eine Reaktion auf die festgestellten Mängel und die zunehmenden Bedrohungen im Bereich der Auslagerungen wurden unmittelbare Anordnungsmöglichkeiten der BaFin gegenüber Auslagerungenunternehmen, an die Banken wesentliche Aktivitäten und Prozesse ausgelagert haben, in Art. 25b Abs. 4a KWG sowie Prüfungsmöglichkeiten der Aufsicht für solche Dienstleister in Art. 44 Abs. 1 KWG verankert. Diese werden auch zunehmend genutzt.

Daneben unterstützt die Bundesbank den Finanzsektor und die Dienstleister in Deutschland im Rahmen von TIBER-DE, der im Jahr 2019 erfolgten Implementierung von TIBER-EU, einem Rahmenwerk für bedrohungsgeleitete Penetrationstests. Das Kürzel TIBER steht dabei für „Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming“, ein Verfahren, in dem unternehmensextern beauftragte professionelle Angriffsteams ohne Wissen der unternehmensinternen IT-Sicherheit Hackerangriffe zu Übungszwecken durchführen. Gemäß den Angaben im jüngsten Jahresbericht des Ausschusses für Finanzstabilität (AfS) vom Juni 2022 haben im Zeitraum vom April 2021 bis März 2022 sieben kritische Finanzunternehmen das Unterstützungsangebot der Bundesbank genutzt, und einen TIBER-Test durchgeführt.

DORA: Umsetzungstipps für Finanzunternehmen

Finanzunternehmen sollten die verbleibende Zeit bis zur Anwendung der DORA-Verordnung nutzen und sich schon frühzeitig mit der Umsetzung der DORA-Anforderungen und ihrer aktuell bestehenden eigenen digitalen operationellen Widerstandsfähigkeit beschäftigen. Dabei wird eine Orientierung an den aktuellen MaRisk-/BAIT-Anforderungen sowie den EBA Outsourcing Guidelines und der EZB-Prüfungspraxis empfohlen. Zusätzliche Orientierungshilfen geben die Ergebnisse der aktuellen BAIT-Prüfungspraxis sowie die Verfolgung der aktuellen Initiativen von EBA/EZB. Dringend angeraten wird zudem eine unmittelbare und umfassende Verankerung und Umsetzung bestehender Melde- und Risikomanagementpflichten nach KWG/ZAG, IT-Sicherheitsgesetz und BAIT/MaRisk im Unternehmen.

Hinsichtlich der Penetrationstests wird eine Orientierung an TIBER-DE sowie gängigen Notfallübungen zur Geschäftskontinuitätsplanung empfohlen. In diesem Zusammenhang wird auch eine Überprüfung von Datenschutz und Datensicherheit nahegelegt.