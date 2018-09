Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Bad Rabitt - das böse Karnickel gehört zu einer neuen Generation von Verschlüsselungstrojanern

Vor allem in Osteuropa, insbesondere in Russland und der Ukraine, hat ein neuartiger Verschlüsselungstrojaner für erhebliches Aufsehen gesorgt und u. a. den Nachrichtendienst Interfax weitgehend lahmgelegt. Der auf den Namen Bad Rabbit getaufte Schädling richtete dabei beträchtliche Schäden an, breitet sich weiter aus und könnte auch hierzulande zur Gefahr werden, weshalb besondere Wachsamkeit angeraten ist.