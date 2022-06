CoCoGo, der Podcast von Haufe.Compliance: Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsberichterstattung aus Compliance-Sicht

In der Folge vom 20.10.2021 rücken Samira Khalil und Wirnt Galster die Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeitsberichterstattung in den Fokus. Wie sieht es mit der Berichterstattung zum Schutz der Menschenrechte in Österreich aus? Was sind die Eckpunkte des deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes? Weiter