Compliance Podcast: Gesetzgeber fordern mehr Compliance

„CoCoGo“ kombiniert und stellt Zusammenhänge her. Zwischen Compliance und Corporate Governance. Zu Themen aus Deutschland und Österreich kommen Samira Khalil und Wirnt Galster ins Gespräch. Kompakt, erfrischend und überraschend. Lässt sich hören.

Bilanzskandal in einem börsennotierten Immobilienunternehmen, Skandal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Missbrauchsskandal im Schwimmsport: Sie alle zeigen, dass aus Compliance-Sicht die Kontrollen immer noch mangelhaft sind und Hinweisen nur unzureichend nachgegangen wird.

Gleichzeitig macht der Gesetzgeber sowohl auf nationaler als auch EU-Ebene Druck: Z. B. gelten in Deutschland durch das Lieferkettengesetz ab dem 1.1.2023 für bestimmte Unternehmen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten, auf EU-Ebene sind noch weiterführende Verpflichtungen geplant. In Österreich beispielsweise gibt es bereits ein Verbandsstrafrecht für Unternehmen und im Rahmen eines Volksbegehrens fordern die Bürger Anstand und Integrität von Politikern.

Die Themen Compliance und Corporate Governance nehmen also an Fahrt auf. Dennoch sind viele Unternehmen nicht (richtig) vorbereitet. Es ist also höchste Zeit, ein Risiko-Management- und Compliance-Management-System im Unternehmen einzuführen bzw. das bestehende nachzuschärfen.

