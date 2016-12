23.08.2016 | Agile Unternehmen

Agile Unternehmen - Mitarbeiter mit der Lizenz zum Steuern

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Die Zeiten, in denen starre, hierarchische Organisationsformen in deutschen Unternehmen der Normalfall waren, scheinen vorbei zu sein. Immer mehr Unternehmen experimentieren mit neuen Organisationsformen. Wie verbreitet sind solche Organisationsformen bislang wirklich, und als wie zukunftsfähig werden sie bewertet?

Diesen Fragen ist die Haufe Akademie gerade zusammen mit der ESCP Europe in einer Studie nachgegangen.

Agile Unternehmen: Status Quo in Deutschland

Die Studienautoren befragten 270 Teilnehmer, vorwiegend Führungskräfte, zum aktuellen und künftig gewünschten Organisationsdesign ihres Unternehmens – zunächst zum Status quo in ihrem Unternehmen: Erleben sie die Arbeit dort eher als (fremd-)gesteuert, also etwa durch Vorgesetzte vorgegeben, oder als eher selbstorganisiert?

Entgegen der Hypothese der Studienautoren zeigte sich: Eine Mehrheit der Befragten (77 %) gibt an, heute schon in einem Unternehmen zu arbeiten, das sie als eher selbstgesteuert wahrnehmen. Nur eine Minderheit von 23 % ordnet ihr Unternehmen in die Kategorie "eher gesteuert" ein.

Agile Unternehmen - Mitarbeiter für die Arbeit in einer selbstorganisierten Organisation wappnen

