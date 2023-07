Sifa 2.0 wird zu Sifa 3.0

Bild: Corbis Die neue didaktische Ausrichtung der Ausbildung soll Fachkräfte für Arbeitssicherheit auf die vielfältigen Herausforderungen im Arbeitsschutz vorbereiten.

Dieses Jahr ist es so weit – das neue Ausbildungsformat zur Fachkraft für Arbeitssicherheit Sifa 3.0 startet und löst die bisherige Ausbildung ab. Doch wie wird man eigentlich zur Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa)? In diesem Beitrag erfahren Sie, was es mit der aktualisierten Version der Ausbildung auf sich hat und welche Qualifikationen und Voraussetzungen erforderlich sind.