Aktuelle Rechtsprechung

Kein Arbeitsunfall: Sturz über Hundeleine auf dem Firmenparkdeck

Serie 02.01.2026 | 09:00 Uhr
Julius Scheil
Julius Scheil
 Master Iuris, Wiss. Mitarbeiter, Schwerpunkt im Arbeits- und Sozialrecht
Serienelemente
Kein Arbeitsunfall: Sturz über Hundeleine auf dem Firmenparkdeck
Bild: Blue Bird / pexels Eine Hundeleine im Büro kann zur Stolperfalle werden – ein Arbeitsunfall liegt jedoch nicht immer vor.

Ein Geschäftsführer stürzte auf dem Parkdeck beim Weg zur Arbeit über die Leine seines Hundes. Obwohl dieser Hund als „Forderungsmanager“ auf der Firmenwebsite geführt wird, scheiterte die Klage am fehlenden Zusammenhang zwischen der konkreten Verrichtung – dem Führen einer Hundeleine – und der versicherten Tätigkeit.

Was war der zugrunde liegende Sachverhalt?

Der Kläger nimmt als Geschäftsführer seinen Ridgeback-Rüden alltäglich mit ins Büro. Dies war soweit nichts Außergewöhnliches, jedoch stürzte der Kläger am Unfalltag auf dem Firmenparkdeck über die Hundeleine beim Schließen der Heckklappe. Er erlitt Schürfwunden an Händen und Knien. Hinsichtlich eines betrieblichen Bezugs des Hundes machte der Kläger geltend, der Hund erfülle durchaus betriebliche Funktionen. So sei er schließlich Teil des Unternehmensauftritts. Die Berufsgenossenschaft lehnte die Anerkennung eines Arbeitsunfalls ab.

Welche Erwägungen stehen hinter der Entscheidung des SG Dortmund?

Das Gericht bekräftigte den Grundsatz, dass der Weg zur Arbeit den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung genießt – dies jedoch selbstverständlich nicht schrankenlos. Auch sei es grundsätzlich möglich, das Öffnen und Schließen der Heckklappe diesem versicherten Weg zuzurechnen. Hier wird allerdings die konkrete Handlung im Unfallzeitpunkt relevant. Denn das Halten einer Hundeleine ist eine eigenständige Verrichtung, die vielmehr dem privaten Lebensbereich zuzuordnen ist. Das daraus resultierende Stolpern über eben diese Leine stelle dann auch keine wegetypische Gefahr mehr dar. Daran ändere auch die behauptete betriebliche Funktion des Hundes – sei diese nun als „Alarmanlage“, „Fitnesstrainer“ oder schlicht als Büro-Maskottchen vorgetragen – nichts mehr. Es sei vielmehr auf die objektiv dienliche Funktion für den Betrieb abzustellen. Eine solche erfülle der Hund hier nicht, er sei vielmehr aus privaten Gründen – mit willkommenen Nebeneffekten mitgeführt worden.

Wichtige Essenz aus der Entscheidung?

Relevant für den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung ist stets die konkrete Handlung im Unfallzeitpunkt: Private Tätigkeiten bleiben auch solche, selbst wenn sie auf dem Arbeitsweg stattfinden.

Schlagworte zum Thema:  Urteil , Arbeitsschutz
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Haufe Shop Arbeitsschutz
Zum Thema Recht & Politik
Kompaktes Taschenlexikon 2025: Für nur 29,80 €
Arbeitsschutz von A-Z

Schnell und kompakt informiert zum Arbeitsschutz. Über 300 Fachbegriffe sind verständlich erklärt - von Abbrucharbeiten über Burnout-Syndrom, Explosionsschutz, Flurförderzeuge, Hubarbeitsbühnen und Mobile Arbeit bis zu Zugelassene Überwachungsstellen. Jetzt bestellen!
Risiken vermeiden: Unterweisungen im Arbeitsschutz
Unterweisungen im Arbeitsschutz

Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, ihre Mitarbeitenden regelmäßig zum Arbeitsschutz zu unterweisen. Das Buch vermittelt das nötige Know-how, erklärt die erfolgreiche Durchführung, stellt Methoden und Medien vor und erläutert praxisrelevante Details.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Arbeitsschutz Newsletter - kostenlos und unverbindlich