Julius Scheil schrieb seine Seminararbeit im Bereich des Gesundheitsrechts zum Thema "Vereinbarkeit der Krankenhausreform gemäß Eckpunkten mit der Planungshoheit der Bundesländer". Nach dem Abschluss des Studiums nahm er seine Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Rechtsanwaltskanzlei "Kuhlmey und Kaussen" in Wuppertal auf. Ehrenamtlich hält er Workshops für Menschen mit Behinderung im "Mit-Menschen e. V." zu unterschiedlichen rechtlichen und politischen Themen und beantwortet Fragen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz.