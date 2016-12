12.06.2015 | Kostenfreie Beratung

Richtiges Tragen will gelernt sein

Bild: Haufe Online Redaktion

Ergonomie und Bewegungsverhalten sind zentrale Elemente für gesunde Arbeitsplätze. UR-Consulting bietet auf der Messe "NEW" in Freiburg am 18.6.15 kostenfreie Beratung zu diesen Themen an.

Die Beratung von Uta Reiber-Gamp, UR-Consultung ist lösungsorientiert und branchenübergreifend und berücksichtigt auch, dass Belegschaften zunehmend älter werden. Speziell werden die Themen

Bewegungscoaching mit Training on the job z.B: bei der physischen Belastung durch Heben und Tragen sowie

Ermittlung und Beurteilung der psychischen Belastung als Teil der Gefährdungsbeurteilung

aufgegriffen.

Als Kooperationspartner ergänzt die QUMsult GbR um die Aspekte Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements, Durchführung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung mit der Betriebsdatenbank SARA sowie Unterweisungsmanager UTA zur rechtssicheren Umsetzung der Unterweisungspflicht.

Mehr zur Mittelstands-Messe NEW - Networking, Effizienz, Wissenstransfer erfahren Sie hier.