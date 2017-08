Jeder zweite Mitarbeiter würde mit Freuden gerne ein Sabbatical einlegen. Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Ein Sabbatjahr machen nur wenige Beschäftigte in Deutschland. Personalverantwortliche und Vorgesetzte stehen der Sache oft skeptisch gegenüber. Und nur 1 von 10 Betrieben bietet die Möglichkeit der beruflichen Auszeit überhaupt an.

Wenn es um das Thema Sabbatical geht, lassen sich große Unterschiede zwischen Betriebsgrößen und Branchen feststellen: In Großbetrieben mit 500 und mehr Beschäftigten gibt es deutlich häufiger Sabbaticalangebote – meist zwischen 3 Monaten und 1 Jahr – als in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Zudem ist so ein Angebot im öffentlichen Dienst öfter zu finden als im industriellen Sektor.

Langzeitkonten werden gerne für Sabbaticals genutzt

Grundlage für die Möglichkeit einer Auszeit ist häufig das Langzeitkonto. In Unternehmen, Einrichtungen und Organisationen, die ein Langzeitkontenmodell haben, werden die angesparten Stunden häufig für Sabbaticals, Familienzeiten oder zur Verkürzung der Lebensarbeitszeit und teilweise für Weiterbildungszeiten genutzt.

Jeder zweite würde gerne, doch nur wenige machen es

Jeder 2. Deutsche würde gerne ein Sabbatical machen, so ein Ergebnis einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB). Dass allerdings nur wenige – und dann eher Frauen – eine längere Auszeit vom Beruf nehmen liegt u. a.

am begrenzten betrieblichen Angebot,

an fehlenden zeitlichen und finanziellen Ressourcen aufseiten der Beschäftigten,

an der Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Karrierechancen,

an der betrieblichen Arbeitsorganisation,

der geringen Unterstützung durch die Personalpolitik,

an fehlenden Vertrauensbeziehungen sowie

an der erhöhten Belastung der Work-Life-Balance durch lange Phasen der Mehrarbeit vorab.

Schaffung von Freiräumen für andere Aufgaben

Dass es vielen nicht um ein vollständiges Aussetzen der Arbeit, sondern um die Schaffung von Freiräumen für andere Aufgaben geht, belegt u. a. das in Belgien besonders beliebte Teilzeit-Sabbatical-Modell.

In Deutschland gibt es aktuell keinen Rechtsanspruch auf ein Sabbatical. Außerdem stehen viele Personalverantwortliche und Vorgesetzte der beruflichen Auszeit skeptisch gegenüber. Die Wissenschaftler der Studie Gesetzlich garantierte „Sabbaticals“ – ein Modell für Deutschland? - Argumente, Befunde und Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern nennen in ihrem Bericht Voraussetzungen, wie gesetzlich geregelte Sabbaticals gerecht und zuverlässig funktionieren könnten: