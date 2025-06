Ranking der Gesundheitsgefährdung im Beruf

Seit 2004 breitet sich die Asiatische Hornisse rasant in Europa aus und kommt vor allem im Süden und der Mitte Deutschlands vor. In ihrem Verbreitungsgebiet sind die Betriebe verpflichtet, sich bei den Behörden über das Vorkommen von Hornissennestern in ihren Arbeitsbereichen zu informieren, weil die Beschäftigung in nächster Nähe zu einem Nest durchaus gefährlich werden kann.