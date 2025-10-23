Personalentwicklung als strategischer Hebel im BGM
Im Kontext eines ganzheitlichen BGM nimmt die Personalentwicklung (PE) eine Schlüsselrolle ein. Sie bildet die Schnittstelle zwischen moderner Personalstrategie und gesundheitsförderlicher Unternehmensgestaltung. Während das klassische BGM häufig mit Gesundheitsschutz und Prävention assoziiert wird, liegt in der PE ein großes – oft unterschätztes – Potenzial zur Förderung von Motivation, Leistungsfähigkeit und langfristiger Beschäftigungsfähigkeit. PE zielt auf die gezielte Entwicklung beruflicher Fähigkeiten, um gegenwärtige und zukünftige Anforderungen bewältigen zu können. Dabei wird sie besonders dann wirksam, wenn durch Qualifizierungsmaßnahmen Differenzen zwischen Mitarbeiterfähigkeiten und Arbeitsplatzanforderungen ausgeglichen werden, statt auf Personalfluktuation zu setzen.
Insbesondere die betriebliche Fort- und Weiterbildung dient dabei nicht nur der Kompetenzentwicklung, sondern auch der Förderung von Gesundheit und Motivation. Laut Berufsbildungsgesetz (§ 1 BBiG) umfasst sie Maßnahmen zur Erhaltung, Erweiterung und Anpassung beruflicher Fähigkeiten. Dies ist ein zentrales Ziel im Kontext von Digitalisierung, demografischem Wandel und zunehmender Komplexität in der Arbeitswelt.
Typische PE-Maßnahmen im BGM-Kontext umfassen:
- Wissensweitergabe (z. B. durch erfahrene Mitarbeitende oder externe Trainer)
- Job Enrichment und Job Rotation zur Förderung von Lernmotivation und kognitiver Aktivierung
- Laufbahn- und Nachfolgeplanung zur langfristigen Perspektivensicherung
- Förderung von Selbst- und Sozialkompetenz durch Teamentwicklung und Planspiele
Insgesamt unterstützt PE nicht nur die individuelle Entwicklung, sondern trägt zur strategischen Positionierung eines Unternehmens als lernende und gesunde Organisation bei.
