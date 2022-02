Durch Achtsamkeit am Arbeitsplatz können Sie Stress reduzieren.

Digitalisierung, Flexibilisierung, Innovation und Prozessbeschleunigungen sind zentrale Merkmale der Arbeitswelt 4.0.

Gleichzeitig ist diese Arbeitswelt auch geprägt von Schnelllebigkeit und einem kontinuierlichen Informationsfluss.

Risiken der modernen Arbeitswelt

Neben Potenzialen birgt die moderne Arbeitswelt auch einige Risiken, besonders gesundheitliche Gefährdungen. Beispielsweise eröffnet räumlich und zeitlich flexibles Arbeiten einerseits die Möglichkeit selbstbestimmt die Arbeitsaufgaben einzuteilen, andererseits führt die Flexibilität oft dazu, dass Pausen vernachlässigt und die eigenen Leistungsgrenzen überschritten werden (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, 2016).

So führen die gegenwärtigen Arbeitsbedingungen und die Arbeitsorganisation dazu, dass psychische Erkrankungen das Krankheitsgeschehen in den letzten Jahren in Deutschland dominieren. Laut dem Fehlzeitenreport 2020 gingen im Jahr 2019 11,9 % aller Fehlzeiten auf psychische Erkrankungen zurück (Meyer, Wiegand & Schenkel, 2020, S. 367).

In der gegenwärtigen Diskussion um psychische Belastungen und Anforderungen in der Arbeitswelt scheint es umso wichtiger zu sein, für ausreichende Erholungs- und Stressbewältigungsmaßnahmen sowie Distanzierungsfähigkeit bei Führungskräften und Mitarbeitenden zu sorgen. Dies gelingt mit Hilfe von Achtsamkeitstraining.

Mit Achtsamkeitstraining Stress reduzieren

Ständig erreichbar zu sein, eine unendlich lange To-Do-Liste und Arbeitsaufträge möglichst schnell abzuschließen, gehört für viele Führungskräfte und Arbeitnehmer zum Alltag. Um diesem so genannten Hamsterrad zu entfliehen, wurde in den letzten Jahren das Wort „Entschleunigung“ geprägt. Es gilt, zurück ins Hier und jetzt zu finden, den Moment bewusst wahrzunehmen, Aufgaben zu priorisieren und nacheinander abzuarbeiten, anstelle von unsystematischem Multitasking.

Einige Leser werden sich nun wohl die Frage stellen, wie sie das im Alltag umsetzen sollen. Die Antwort lautet: durch regelmäßiges Achtsamkeitstraining und die Anwendung der verschiedenen Techniken im Alltag. Durch Achtsamkeit am Arbeitsplatz können Sie Stress reduzieren, Fehler in Ihren Arbeitsaufträgen verringern, Ihr Wohlbefinden erhöhen und das Betriebsklima verbessern.

