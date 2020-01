Innenraumluft: Eine App sorgt für frische Luft

Dicke Luft im Büro? Das kennt wohl jeder, vor allem in der kalten Jahreszeit. Denn dann ist Lüften wenig beliebt. Die Folge: Die Beschäftigten werden müde und unkonzentriert. Ein neue App meldet, wann Frischluft in den Raum sollte.

Dicke Luft im Büro? Das kennt wohl jeder, vor allem in der kalten Jahreszeit. Denn dann ist Lüften wenig beliebt. Die Folge: Die Beschäftigten werden müde und unkonzentriert. Ein neue App meldet, wann Frischluft in den Raum sollte.

In Büros und Seminarräumen sitzen oft mehrere Personen konzentriert bei der Arbeit. In vielen Fällen nutzen sie dabei einen Computer. Die Körpertemperatur und die Wärme der technischen Geräte heizen die Raumluft auf. Durch die Atmung wird der Sauerstoff verbraucht und in Kohlendioxid (CO2) umgewandelt. Ist zu viel CO2 in der Luft, macht sich das bei der Arbeitsleistung bemerkbar.

Wenn auf einmal alle gähnen

Bei beschränkter Sauerstoffaufnahme reagiert der menschliche Körper mit Müdigkeit. Einer nach dem anderen im Raum beginnt zu gähnen und fühlt sich müde. Konzentrations- und Leistungsfähigkeit lassen nach, Fehler häufen sich und manche klagen über Kopfschmerzen. Da hilft nur eins: Fenster auf, damit die verbrauchte Luft aus- und frische einströmen kann.

Fakten rund ums Thema Lüften

Lüften kann ein strittiges Thema sein. Ist der eine Kollege ein Frischluft-Fanatiker, beschwert sich der andere über Zugluft oder fröstelt. In solch einer Situation ist es wichtig, einen Kompromiss zu finden. Dabei können Daten und Fakten hilfreich sein. Der CO2-Rechner bietet dazu Informationen.

CO2-Konzentration mit wenigen Klicks berechnen

Mit der CO2-Rechner & Timer-App lässt sich die CO2-Konzentration im Raum berechnen. Der Wert sollte für gutes und gesundes Arbeiten 0,1 Volumenprozent (1.000 ppm) nicht überschreiten, so die Technischen Regeln für Arbeitsstätten, ASR A3.6. Anhand von Personenzahl, deren Aufenthaltsdauer sowie dem Raumvolumen berechnet die App, wann es Zeit ist zu lüften und was die optimale Lüftungsfrequenz ist.

Timer erinnert ans rechtzeitige Lüften

Im Eifer der Arbeit wird Lüften oft einfach vergessen. Mit dem aktivierten Timer passiert das nicht mehr. Nachdem der optimale Zeitpunkt ermittelt ist, erinnert er daran, wenn es Zeit wird, die Fenster zu öffnen.

Kostenlose App fürs Smartphone

Die CO2-App wurde vom Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) und der Unfallkasse Hessen (UKH) entwickelt. Sie kann kostenlos bei GooglePlay bzw. im AppStore heruntergeladen werden. Die Daten werden ausschließlich auf dem genutzten Smartphone gespeichert.

Das könnte Sie auch interessieren

Dicke und trockene Luft im Büro vermeiden

Gutes Raumklima im Büro