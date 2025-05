Einfacharbeit: Für die Beschäftigten alles andere als einfach

Gefährdungsbeurteilung psyc... / 1.3 Häufigkeit des Auftretens in der Arbeitswelt

Möchte man nun in Zahlen das Vorhandensein von psychischen Belastungen in der Arbeitswelt darstellen, so stellt sich erst einmal die Frage, wie diese erhoben werden können. Veröffentlichte Aussagen zu Belastungen in der Arbeitswelt liegen primär in Form von ...