28.07.2016 | Das nervt

Wenn der Kollege in meine Tastatur beißt - das nervt.

Bild: Haufe Online Redaktion

Zufriedene Arbeitnehmer sind gute Arbeitnehmer. In Zeiten des Fachkräftemangels wird das Personal zum erfolgskritischen Faktor. Wie also können Arbeitsplatzverhältnisse geschaffen werden, in denen sich die Mitarbeiter wohlfühlen? Oder anders herum: Was stört die Mitarbeiter im Arbeitsumfeld am meisten?

Eine aktuelle Studie von Meinestadt.de zeigt die wichtigsten Gründe, die zu frustierten Mitarbeiter oder Führungskräften am Arbeitsplatz führen.

Was Mitarbeiter am meisten frustriert

Am meiten nervt fehlende Anerkennung, sogar noch vor schlechter Bezahlung. Was noch frustriert, zeigt die Infografik Die wichtigsten Gründe für Frust am Arbeitsplatz.