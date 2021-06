Bild: Corbis Mal schnell im Büro des Kollegen vorbeischauen oder in der Kantine kurz mit der Kollegin austauschen ist in Zeiten von Homeoffice und Kurzarbeit kaum möglich.

Seit über einem Jahr hat sich in den Unternehmen weltweit vieles verändert. Während die einen fast normal weitergearbeitet haben, wurden in anderen Betrieben alle Beschäftigte in Kurzarbeit oder ins Homeoffice geschickt. Wie kann da die Kommunikation untereinander und miteinander erfolgreich funktionieren?