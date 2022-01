BGM während Corona und in der Post-Corona-Zeit: Wie wird 2022?

Betriebliches Gesundheitsmanagement: Corona und Lockdown stellen neue Anforderungen an das BGM

Am 28. April ist Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Und gerade in diesem Jahr steht das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) aufgrund der Coronapandemie vor neuen Aufgaben: die psychischen Belastungen der Mitarbeitenden, die soziale Isolation und die körperlichen Beschwerden im Homeoffice werden immer größer. Wir zeigen, wie Unternehmen ihr BGM jetzt reaktivieren und an die besondere Lage anpassen können. Weiter