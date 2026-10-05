Diabetes

Auto Firmenwagen Privatnutzung autofahen Stau
Auto Firmenwagen Privatnutzung autofahen Stau
Aktuelle Rechtsprechung

Zuckerschock auf Abwegen – Schutz der Unfallversicherung bleibt?

Ein insulinpflichtiger Diabetiker auf dem Heimweg verpasst wegen einer Unterzuckerung die richtige Abfahrt und kollidiert anschließend mit einem Lkw. Trotz des – ungewollten – Umwegs wird der Wegeunfall vom Schutz der Unfallversicherung umfasst, so sieht dies nun auch das BSG. Grund dafür ist, dass der Verunfallte die Abweichung vom direkten Weg nach Hause nicht bewusst vornahm, sondern diese geschah vielmehr krankheitsbedingt unwillentlich. 
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
732
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
536
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
377
Reverse Charge Verfahren
312
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
299
Schenkung
246
Doppelte Haushaltsführung
219
Eingruppierung TVöD
184
Entgeltumwandlung
171
Festsetzungsverjährung
164
Verwandte Themen
Arbeitsschutz Prävention Rehabilitation Deutsche Rentenversicherung Beihilfe Urteil Gemeinsamer Bundesausschuss Gesetzliche Krankenversicherung Beamte Leistungsrecht