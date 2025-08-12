Studie "Greenwashing in Carbon Credits"

Nicht alle vermeintlich „grünen“ Unternehmenspraktiken sind böswillig motiviert. Oft fehlt schlicht das Verständnis für wirkungsvolle Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Doch die Grenze zwischen Unwissen und Irreführung wird zunehmend schärfer gezogen. In einer Zeit wachsender Transparenz und regulatorischer Anforderungen gilt: Unwissenheit schützt nicht vor Verantwortung.

Wer heute minderwertige Zertifikate kauft, tut dies nicht mehr unwissentlich. Wer in fragwürdige CO₂-Kompensationen investiert oder irreführend mit Begriffen wie „klimaneutral“ wirbt, riskiert einen Greenwashing-Vorwurf. Während die Luft für alle Menschen auf der Welt schmutziger ist, wird sie für emittierende Unternehmen zunehmend dünner - rechtlich, reputativ und regulatorisch.

Wie erkenne ich als Nachhaltigkeitsmanager unwirksame Credits - und wie vermeide ich sie?

Diese Frage ist entscheidend. Denn viele Unternehmen investieren gut gemeint, aber wirkungslos - oder schlimmer: kontraproduktiv.

Der aktuelle Report „The State of Greenwashing in Carbon Credits in Germany“ von Senken zeigt:

78 Prozent der von DAX-Unternehmen gekauften CO₂-Zertifikate erfüllen nicht die Kriterien für hohe Qualität.

Nur 17 Prozent sind wirklich wirksam und ausreichend validiert.

Es flossen im Zeitraum von September 2022 bis September 2023 rund 70 Millionen Euro in Zertifikate, deren Klimanutzen nicht belegt oder fragwürdig ist.

Was kannst du als Nachhaltigkeitsmanager tun?

1. Standards kennen und nutzen

Mach dich mit anerkannten Frameworks wie den Oxford Offsetting Principles oder den Core Carbon Principles (CCPs) des Integrity Council for the Voluntary Carbon Market vertraut. Diese definieren die Kriterien für hochwertige Kompensationen: Zusätzlichkeit, Dauerhaftigkeit, eine klare Methodik, Leakage-Vermeidung und externe Verifizierung. Nur wer offenlegt, welche Projekte genutzt werden, wie sie wirken sollen und welche Standards gelten, reduziert das Risiko von Greenwashing-Vorwürfen. Interne und externe Glaubwürdigkeit entstehen durch nachvollziehbare Entscheidungen und offene Kommunikation.

2. Unabhängige Tools und Datenquellen verwenden

Plattformen wie Senken bieten strukturierte Daten zu Projekten und Ratings – von Wirkung und Methodik bis zur Risikoanalyse. Sie helfen, die Qualität und Glaubwürdigkeit von Projekten objektiv zu bewerten.

3. Nicht auf das Label allein vertrauen

Eine Zertifizierung nach VCS oder Gold Standard garantiert noch keine hohe Qualität. Ausschlaggebend sind die Methodik, die tatsächliche Zusätzlichkeit und die Robustheit der Nachweise. Viele ältere Projekte, beispielsweise aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, erfüllen die heutigen Anforderungen nicht mehr.

4. Beratung hinzuziehen

Die Komplexität des freiwilligen Kohlenstoffmarkts erfordert spezifisches Know-how. Externe Nachhaltigkeitsexperten helfen, Risiken zu minimieren, wirkungsvolle Strategien zu entwickeln und Kommunikation glaubwürdig aufzusetzen.

5. Transparenz schaffen

Nur wer offenlegt, welche Projekte genutzt werden, wie diese wirken sollen und welche Standards dabei gelten, kann das Risiko von Greenwashing-Vorwürfen reduzieren. Interne und externe Glaubwürdigkeit entstehen durch nachvollziehbare Entscheidungen und eine offene Kommunikation.

Wie lassen sich Carbon Credits glaubwürdig einsetzen, ohne Greenwashing-Risiko?

Kompensation darf nie ein Ersatz für Emissionsvermeidung sein - sondern Teil einer übergreifenden Klimastrategie.

Wer wirklichen Impact will:

Investiert in geprüfte, zusätzliche Projekte mit echtem Zusatznutzen - auch wenn sie teurer sind.

Lässt Wirkung durch unabhängige Prüfstellen mit dokumentierter Nachweisführung validieren.

Kauft über vertrauenswürdige Plattformen, die Nachvollziehbarkeit und Transparenz bieten.

Kommuniziert konservativ: Niemand ist „klimaneutral“. Realistisch ist allenfalls eine „CO₂-neutrale Kompensation verbleibender Emissionen für das diesjährige Geschäftsjahr in unseren eigenen Operationen“. Übertreibungen können juristischen und reputativen Schaden nach sich ziehen.

Fazit: Wer mehr claimt als er tatsächlich geleistet hat, fällt auf. Und verliert Glaubwürdigkeit – bei Stakeholdern, Kunden und künftig womöglich auch vor Gericht. Besser: ehrlich bilanzieren, transparent handeln und wirkungsvoll kompensieren.