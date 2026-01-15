Grün googeln

Suchmaschinen sind aus dem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Rasch googeln über neuste Trends, Zahlen, Fakten und News. Doch Suchanfragen sind unterschätzte Energiefresser. Jede Anfrage aktiviert Rechenzentren, Netze und Kühlung. Wer Suchanbieter bewusst auswählt, kann digitale Routinen nachhaltiger gestalten und somit aktiv die Nachhaltigkeitsstrategie unterstützen.

Warum eine Suchanfrage Strom, Wasser und weitere Ressourcen kostet

Ein schneller Klick, die passende Antwort in Sekunden: was einfach erscheint, ist ein technisch komplexer Vorgang. Eine Suchanfrage wird nicht lokal beantwortet, sondern in global verteilten Rechenzentren verarbeitet. Dabei durchsuchen Rechenzentren in Sekundenbruchteilen Milliarden gespeicherter Webseiten, ordnen die Treffer nach Relevanz, berücksichtigen Standort, Sprache und bisheriges Suchverhalten und liefern die Ergebnisse über globale Datennetze an das Endgerät aus. Diese Infrastruktur läuft rund um die Uhr, benötigt Strom für Rechenleistung, Energie und Wasser für Kühlung sowie Ressourcen für Bau und Erneuerung der Hardware.

Der Energieverbrauch pro Suchanfrage lässt sich nur annäherungsweise angeben. Je nach Quelle, Auslastung und Suchtyp bewegen sich seriöse Schätzungen zwischen 0,02 und 0,3 Wattstunden pro Anfrage. Die Zahl wirkt gering, entfaltet aber Wirkung durch Skalierung. Weltweit werden täglich Milliarden Suchanfragen gestellt. Rechenzentren insgesamt sind inzwischen für rund 1 bis 1,5 Prozent des globalen Stromverbrauchs verantwortlich – mit steigender Tendenz. Insbesondere KI-gestützte Suchfunktionen fallen ins Gewicht, da sie deutlich mehr Rechenleistung benötigen als klassische Textanfragen.

Suchanfragen tauchen selten in Nachhaltigkeitsberichten auf, können aber trotzdem Teil des ökologischen Fußabdruckes sein.

Vergleich 1: Ökologisches Geschäftsmodell vs. Technologische Dominanz

Ecosia unterscheidet sich weniger durch die Suchtechnik als durch den Zweck dahinter. Die Ergebnisse basieren überwiegend auf Microsofts Infrastruktur, die Werbeeinnahmen fließen jedoch in Aufforstungsprojekte. Ecosia betreibt eigene Solaranlagen und veröffentlicht monatliche Finanzberichte. Der Vorteil: hohe Transparenz und klare ökologische Zielsetzung. Der Nachteil hingegen sind eine geringere Funktionsvielfalt bei sehr spezialisierten oder technischen Recherchen.



Google steht für maximale Leistungsfähigkeit und Effizienz. Der Konzern investiert nach eigenen Angaben massiv in erneuerbare Energien und bilanziert klimaneutral. Gleichzeitig ist das Geschäftsmodell daten- und werbegetrieben, der Rechenaufwand steigt durch KI-Features weiter an.

Vergleich 2: Transparenz vs. Komfort

Ecosia legt offen, wie Einnahmen verwendet werden und welche Projekte finanziert werden. Google bietet dafür Gewohnheit, Geschwindigkeit und Integration in bestehende Arbeitsprozesse. Für Unternehmen kann sich die Frage stellen: Wo ist Transparenz wichtiger als Bequemlichkeit?

Vergleich 3: Abhängigkeit von Infrastruktur vs. eigene Steuerung

Bing bildet das technische Rückgrat vieler Alternativen. Microsoft verfolgt ambitionierte Klimaziele bis hin zu negativen Emissionen. Dennoch bleibt die ökologische Wirkung stark an Konzernentscheidungen gebunden. Grüne Anbieter sind oft abhängig von dieser Infrastruktur, gewinnen aber Gestaltungsspielraum beim Einsatz der Erlöse.

Was Nachhaltigkeitsverantwortliche daraus für ihr Unternehmen ableiten können

Ein Wechsel der Standardsuchmaschine senkt Emissionen nicht automatisch. Der Effekt pro Mitarbeitendem ist begrenzt. In großen Organisationen mit tausenden täglichen Suchanfragen entsteht dennoch ein messbarer Beitrag, vor allem aber wird ein Signal nach innen und außen getragen. „Grün googeln“ kann ein niederschwelliger Einstieg in digitale Nachhaltigkeit sein, der ohne Produktivitätsverlust umsetzbar ist.

Nachhaltigkeitsverantwortliche können so für die Mitarbeitenden digitale Alltagsprozesse sichtbarer machen, klare Kriterien für die Tool-Auswahl definieren und gelichzeitig glaubwürdig kommunizieren.