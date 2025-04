EU-Kommission muss Klimaziel für 2040 vielleicht abschwächen

Der Europäische Green Deal wird fünf Jahre alt. Er ist das größte Transformationsprojekt der EU und der erste Versuch, eine wirtschaftsweite und transformative politische Agenda für mehr Klima- und Umweltschutz in der EU aufzustellen. Was wurde bislang erreicht? Welche Bedeutung hat die Europawahl für die Weiterführung des Green Deals im Unternehmenskontext? Und kann ein Rechtsruck in der EU den Klimaschutz gefährden?