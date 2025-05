Umweltmanagement-Preis 2025: Bewerbungsphase eröffnet

Ab sofort können sich Unternehmen aus Deutschland und Österreich für den Umweltmanagement-Preis 2025 bewerben. Die Auszeichnung wird in zwei Kategorien vergeben und richtet sich an Betriebe, die herausragende Leistungen im Klima- und Umweltschutz oder in der Umweltkommunikation erbringen. Einsendeschluss ist der 30. Mai.

Der Umweltmanagement-Preis wird gemeinsam vom deutschen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) und dem österreichischen Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt, Klima, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) in zwei Bereichen verliehen:

Beste Maßnahme zur Verbesserung der Umweltleistung

Hier werden konkrete, bereits umgesetzte Maßnahmen bewertet, die den Umwelt-, Natur-, Ressourcen- oder Klimaschutz fördern. Die Maßnahmen müssen entweder qualitativ oder quantitativ nachweisbar sein. Beste Maßnahme zur Kommunikation & Beteiligung

Diese Kategorie würdigt Ansätze, die die interne oder externe Umweltkommunikation sowie die Einbindung von Mitarbeitenden und Stakeholdern vorantreiben. Auch hier müssen die Maßnahmen umgesetzt und bewertet sein.

Differenzierte Anerkennung für verschiedene Erfahrungsstufen

Um den unterschiedlichen Herausforderungen und Erfolgen der Unternehmen gerecht zu werden, wird der Preis in jeder Kategorie in drei Gruppen vergeben: „Pioniere“, „Erfahrene“ und „Neuzugänge“. Diese Einteilung basiert darauf, wie lange die Bewerber bereits im Register des europäischen Umweltmanagementsystems EMAS („Eco-Management and Audit Scheme“) eingetragen sind.

Bewertungskriterien und Preisverleihung

Die Jury bewertet die Bewerbungen anhand von Kriterien wie Wirksamkeit, Innovationsgehalt, strategische Einbindung in die Unternehmenskommunikation sowie Transparenz. Die feierliche Preisverleihung findet am 13. November in Berlin im Rahmen der Jubiläumskonferenz zu 30 Jahren EMAS statt.

Bewerbung bis zum 30. Mai

Die Teilnahme setzt eine Eintragung im EMAS-Register voraus. Bewerbungen sind bis zum 30. Mai, 24 Uhr, möglich. Das entsprechende Formular sowie weitere Informationen zur Einsendung finden Interessierte hier.