Telekom Nachhaltigkeitsschulungen

Die Deutsche Telekom startet ein ehrgeiziges Weiterbildungsprogramm, das den Konzern auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstützen soll. In Zusammenarbeit mit der AXA Climate School werden Mitarbeitende weltweit für die nachhaltige Transformation geschult.

Die Deutsche Telekom hat ein umfassendes digitales ESG-Weiterbildungsprogramm ins Leben gerufen, um ihre rund 200.000 Mitarbeitenden für die Herausforderungen und Chancen der nachhaltigen Transformation zu qualifizieren. In Zusammenarbeit mit der Climate School von AXA Climate werden maßgeschneiderte, webbasierte Lernmodule angeboten. Diese richten sich an unterschiedliche Jobprofile und vermitteln Wissen, das Mitarbeitende befähigt, aktiv an der nachhaltigen Transformation mitzuwirken.

Das Programm ist ein Baustein in der ambitionierten ESG-Strategie der Telekom. Bereits jetzt deckt der Konzern seinen Strombedarf vollständig aus erneuerbaren Energien und konnte seinen CO₂-Ausstoß (Scope 1–2) seit 2017 um 95 Prozent reduzieren. Zudem hält die Telekom führende Plätze in renommierten Nachhaltigkeitsindizes wie dem „Dow Jones Sustainability Index“ und dem S&P Global Corporate Sustainability Assessment.

Inhalte und Erfolge des Weiterbildungsprogramms

Zwischen Juni und Dezember 2024 nahmen bereits mehr als 1.800 Mitarbeitende an über 8.000 Trainings teil. Besonders gefragt waren Inhalte zu Kreislaufwirtschaft und Wassermanagement – Themen, die eng mit den Nachhaltigkeitszielen der Telekom verknüpft sind. Zertifizierte Lernreisen schaffen dabei nicht nur Struktur, sondern bieten auch einen zusätzlichen Anreiz zur Teilnahme. Das Programm wird laufend weiterentwickelt, um Lerninhalte noch stärker auf individuelle Abteilungen und regionale Besonderheiten anzupassen.

Ein kreatives Highlight des Projekts ist die Augmented-Reality-Kampagne „Miniatur Wunderland“, die zusammen mit dem Hamburger Miniatur Wunderland realisiert wurde. Diese macht die Folgen des Klimawandels auf emotional eindrückliche Weise erlebbar.

Bildung als Schlüssel zur Transformation

„Wir sehen ESG nicht nur als Berichtspflicht, sondern als Teil unserer DNA und unseres unternehmerischen Selbstverständnisses“, erklärt Stephan König, Projektleiter im Bereich Corporate Responsibility bei der Telekom. Ziel des Programms sei es, die Belegschaft langfristig zu befähigen, die nachhaltige Transformation des Konzerns aktiv und informiert mitzugestalten.

Die Lerninhalte vermitteln Fachwissen aus den Bereichen Klima, Biodiversität und wirtschaftlicher Transformation. Sie werden in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen, Pädagogen und den Fachabteilungen der Telekom entwickelt. „Unser Programm befähigt die Mitarbeiter, die Klimaagenda ihres eigenen Unternehmens besser einzuschätzen und die konkreten Handlungsfelder in ihren jeweiligen Abteilungen zu verstehen“ betont Valerie Hutterer, Head of DACH & Benelux Markets bei der AXA Climate School.

Ein starkes Signal in Zeiten von Rückschritten

Während viele Unternehmen angesichts politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten ihre ESG-Maßnahmen zurückfahren, setzt die Deutsche Telekom ein klares Zeichen: Mit der Weiterbildungsoffensive unterstreicht der Konzern seinen Anspruch, Nachhaltigkeit zum Bestandteil der Unternehmensstrategie zu machen.