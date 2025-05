Gesellschaftliche Polarisierung und wachsende politische Spannungen rücken „Diversity, Equity & Inclusion“ ins Zentrum öffentlicher Diskussionen. Wie können Organisationen ihre DEI-Strategien bewahren und trotz politischer Widerstände weiterführen?

Konservative Bewegungen – insbesondere die Trump-Administration in den USA – gehen derzeit gezielt gegen Programme und Narrative zu Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) vor. Dies mit dem Ziel, eine ideologisch motivierte Deutungshoheit über kultur- und gesellschaftspolitische Themen zu etablieren. Die Folgen dieser Politik zeigen sich inzwischen auch bei in Deutschland tätigen Großunternehmen – wie McDonald’s, Roche oder Ford –, die ihre DEI-Kommunikation nach Donald Trumps Dekret-Erlass teils deutlich zurückgefahren oder vollständig eingestellt haben.

Das Absurde ist: Während ideologische und populistische Strömungen Stimmung machen gegen DEI-Initiativen, steht DEI gar nicht im Widerspruch zu wirtschaftlichem Erfolg – im Gegenteil. Zahlreiche Studien und die unternehmerische Praxis belegen, dass vielfältige Teams Innovationskraft fördern, bessere Entscheidungen treffen und Unternehmen resilienter durch Krisen navigieren. Für immer mehr Organisationen sollte daher erst recht gelten: DEI ist kein „Nice-to-have“, sondern ein strategischer Erfolgsfaktor.

Angesichts des zunehmenden politischen Gegenwinds stellt sich vielen Unternehmen die Frage: Wie lässt sich eine nachhaltige DEI-Strategie in einem zunehmend feindlichen Klima erhalten oder weiterentwickeln? Aus der Beratungspraxis lassen sich drei strategische Antwortoptionen ableiten, die Unternehmensverantwortliche und DEI-Manager:innen sorgfältig abwägen sollten:

1. Money Talks – DEI als wirtschaftlichen Erfolgsfaktor positionieren

Die vielleicht wirkungsvollste Antwort auf politischen Gegenwind ist eine nüchtern ökonomische: Unternehmen, die Vielfalt aktiv fördern, erzielen nachweislich bessere finanzielle Ergebnisse. Gerade in Zeiten eines politischen Rollbacks ist es daher essenziell, DEI nicht als moralischen Imperativ zu verkaufen, sondern als wirtschaftlich fundierte Strategie. Darauf zahlt auch die zunehmende Bedeutung von ESG-Ratings ein: Investoren und Regulierungsbehörden fordern längst einen Nachweis über soziale Nachhaltigkeit. Diversität gilt als ein messbarer Bestandteil davon. Wer heute DEI als Teil seiner unternehmerischen Resilienzstrategie versteht, sichert nicht nur langfristig die eigene Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch regulatorische und finanzielle Vorteile.

2. Reframing – DEI neu kontextualisieren

Nicht jedes Unternehmen kann eine konfrontative Haltung einnehmen. Dann kann es strategisch klug sein, DEI in neue, unternehmensnahe Kontexte einzubetten: Welche Rolle spielt Vielfalt in der Entwicklung und Anwendung von KI? Wie trägt kognitive Diversität zur Effizienzsteigerung bei? Indem Unternehmen DEI-Themen mit technologischen und wirtschaftlichen Schlüsselzielen wie Innovation, Talentbindung oder Prozessoptimierung verknüpfen, gelingt es, das Thema aus der „Woke-Ecke“ zu lösen und in die strategische Mitte zu holen.

Zudem empfiehlt es sich, über traditionelle Diversitätsmerkmale wie Geschlecht, Alter und Herkunft hinauszugehen. Aspekte wie soziale Herkunft, Neurodiversität, psychische Gesundheit oder individuelle Lebensrealitäten gewinnen zunehmend an Relevanz – gerade in der Frage, wie Inklusion ganzheitlich gestaltet werden kann. Wer hier neue Narrative schafft, erweitert nicht nur den internen Blick, sondern auch die Akzeptanz über klassische Zielgruppen hinaus.

3. Renaming – Gleicher Inhalt in neuem Rahmen

Die pragmatischste, wenn auch riskante Strategie: Begrifflichkeiten anpassen, ohne Inhalte aufzugeben. In bestimmten Kontexten – etwa in den USA unter konservativer Governance – kann es sinnvoll sein, DEI-Programme umzubenennen, um ihre Weiterführung zu ermöglichen. Das kann von neutraleren Begriffen wie „Mitarbeiterentwicklung“ oder „Arbeitskultur“ bis hin zu strategischen Reframings wie „Fairness“ oder „Gemeinwohl (Public Value)“ reichen.

Wichtig dabei ist: Ein Renaming darf nicht zu einer inhaltlichen Verwässerung führen. Es braucht klare Zieldefinitionen und den Dialog mit internen wie externen Stakeholdern, um Vertrauen und Konsistenz zu sichern. Sprachliche Sensibilität ist hier entscheidend – insbesondere, um nicht ungewollt bestehende Werte zu entkräften oder marginalisierte Gruppen erneut unsichtbar zu machen.

Haltung zeigen – faktenbasiert, wirtschaftlich und strategisch

Insbesondere, wenn politische Akteur:innen versuchen, DEI systematisch zu delegitimieren, braucht es Personen, die gegenteilige Signale setzen – ohne die eigenen Unternehmenswerte aufzugeben: glaubwürdig, faktenbasiert und strategisch durchdacht. Führungskräfte, HR-Verantwortliche oder Nachhaltigkeitsmanager:innen sollten ihre Positionen nutzen, um DEI zu schützen – durch wirtschaftliche Argumentation, kreative Reframing-Strategien oder kluge sprachliche Anpassungen.

Je mehr gesellschaftliche Werte zunehmend zum politischen Zankapfel werden, desto wichtiger ist es, unternehmerische Verantwortung faktenbasiert und strategisch zu kommunizieren. Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion sind kein Luxusproblem – sie sind messbare Erfolgsfaktoren moderner Unternehmensführung.

Firmen, die DEI heute verteidigen und weiterentwickeln, sichern sich nicht nur Innovationskraft und Resilienz, sondern positionieren sich auch klar als Arbeitgeber und Marktakteur der Zukunft.