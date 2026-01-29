Razzia gegen organisierte Schwarzarbeit in der Baubranche
Bei einem Verdächtigen fanden sie 500.000 EUR Bargeld: Mit einer Groß-Razzia in sieben Bundesländern sind die Behörden gegen organisierte Schwarzarbeit am Bau vorgegangen. Zeitgleich haben am Mittwoch knapp 800 Einsatzkräfte von Zoll und Polizei 70 Wohn- und Geschäftsgebäude durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Hauptzollamt Schweinfurt mitteilten. Drei serbische Staatsangehörige im Alter zwischen 37 und 47 Jahren wurden im Raum Frankfurt als Beschuldigte verhaftet.
Der Schwerpunkt der Aktion lag im Rhein-Main-Gebiet. Durchsuchungen fanden auch in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Berlin, Saarland und Rheinland-Pfalz statt.
Die Ermittlungen richten sich gegen eine 15-köpfige Tätergruppe mit zahlreichen Nationalitäten. Sie soll über ein Firmengeflecht gezielt Schwarzgelder für Baufirmen generiert haben. Dafür wurden Arbeiter nicht oder nicht mit ihrer vollen Arbeitszeit bei den Sozialversicherungen angemeldet. Differenzen wurden mit Schwarzzahlungen beglichen.
Gruppe soll 28 Mio. EUR hinterzogen haben
Nach derzeitigem Stand soll die Gruppe knapp 28 Mio. EUR Steuern und Sozialabgaben hinterzogen haben. Die Ermittler verfügten bei den Beschuldigten Vermögensarreste über zunächst 15 Mio. EUR. Bei einem der Hauptbeschuldigten wurden laut einem Justizsprecher rund 500.000 EUR Bargeld sichergestellt.
"Der große Einsatz des Zolls heute zeigt erneut: Der Zoll schützt Menschen vor Ausbeutung und geht konsequent gegen Schwarzarbeit und die Hinterziehung von Steuern und Sozialabgaben vor", erklärte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). Das sei auch eine Frage der Gerechtigkeit.
Er kündigte zudem an, den Zoll weiter stärken zu wollen: "Wir machen den Zoll moderner und schlagkräftiger, indem wir Aufgabengebiete neu bündeln und die Organisation an der Spitze verschlanken", sagte er.
-
Abgabefristen für die Steuererklärungen 2019 bis 2025
6.872
-
Umsatzsteuer 2026: Wichtige Änderungen im Überblick
6.544
-
Begünstigte Versicherungsverträge vor dem 1.1.2005 in Rentenform
1.7512
-
Pflichtangaben für Kleinbetragsrechnungen
942
-
Fallstricke bei der Erbschaftsteuerbefreiung des Familienheims
880
-
Neuregelung des häuslichen Arbeitszimmers und der Pauschalen ab VZ 2023
780
-
Feststellung des Grades der Behinderung für zurückliegende Zeiträume
724
-
Umsatzsteuer 2025: Wichtige Änderungen im Überblick
6203
-
10-Tages-Zeitraum bei Lastschrifteinzug für Umsatzsteuervorauszahlung
619
-
Schätzung des Arbeitslohns bei Handwerkerleistungen
617
-
Razzia gegen organisierte Schwarzarbeit in der Baubranche
29.01.2026
-
Arbeitnehmerentsendung ohne lokalen Arbeitsvertrag
28.01.2026
-
EU-Beihilferecht kein Problem: Autohaus gewinnt Klage bei Überbrückungshilfe IV
28.01.2026
-
VG Schleswig bestätigt: Versäumte Endabrechnungsfrist kostet Neustarthilfe
21.01.2026
-
Zu Unrecht gewährte Energiepreispauschale durch Arbeitgeber
20.01.2026
-
Fristversäumnis bei Neustarthilfe führt zu Rückforderung
14.01.2026
-
Unfall mit dem Betriebs-PKW auf einer Privatfahrt
13.01.2026
-
VG Köln hält Überbrückungshilfe IV und Neustarthilfen für EU-rechtswidrig
07.01.2026
-
Übergang des Wohnförderkontos bei vorheriger Aufgabe der Selbstnutzung
02.01.2026
-
Ermäßigter Steuersatz bei Betriebsaufgabe trotz Bildung einer § 6b-Rücklage
30.12.2025