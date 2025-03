Praxisnahe Kanzlei-Tipps und geniale Lifehacks

Sind Sie in Ihrer Kanzlei im Arbeitsalltag gefangen und finden es schwierig, Zeit für Optimierungen zu finden? Es gibt Möglichkeiten und Wege, wie Sie mit praktischen Lifehacks Ihre Arbeitsabläufe in der Kanzlei verschlanken und interne Prozesse optimieren können – und wie das sogar Spaß macht!

Lifehacks (englisch für "Lebenskniffe") ist ein das Alltagsleben erleichterndes Vorgehen, das auf einem kreativen Lösungsansatz beruht. Die als Lifehacks bezeichneten kleinen Tricks und Kniffe zielen darauf ab, Effektivität, Produktivität und/oder Wirtschaftlichkeit durch eine in der Regel ungewöhnliche Herangehensweise zu steigern. Übertragen auf den Kanzleialltag könnte man also auch von "Tax-Hacks" sprechen.

Das Event bietet zahlreiche Highlights

In seinem Vortrag "Steuerberatung 2030 – wie Sie Ihre Kanzlei zukunftsfähig aufstellen!" zeigt Thorsten Hesse, Kanzleiberater & Zukunftsdenker, wie Kanzleiinhaber Freiräume schaffen, um strategisch die Weichen für die Zukunft zu stellen. Verlassen Sie Ihr Hamsterrad und werfen Sie einen Blick auf Trends und aktuelle Entwicklungen in der Branche und entwickeln Sie daraus ableitend die wichtigsten Handlungsfelder für Ihre Zukunftskanzlei. Garniert wird das Ganze mit zahlreichen praxisbewährten Beispielen.

Mit ihrem Vortrag "Erfolgreiche Projektumsetzung mit dem 100-Tage-Plan" zeigt Sophie Eichstädt, Steuerberaterin mit Plan, wie Kanzleien mit einem klar strukturierten 100-Tage-Plan Projekte, Einarbeitungen und Veränderungen erfolgreich umsetzen. Die Idee dahinter: Was in den ersten 100 Tagen nicht angegangen wird, bleibt oft unerledigt. Mit praktischen Einblicken und inspirierenden Ansätzen macht sie deutlich, wie zielgerichtetes Handeln nachhaltige Erfolge schafft. Lassen Sie sich zeigen, wie auch Ihre Kanzlei mit diesem Ansatz effizienter und erfolgreicher wird.

Getreu dem Motto "Hurra, ein Problem!" begleitet Ralf Bürgelin, Steuerberater & Teamgestalter, seit über 20 Jahren seine Kunden – unterstützt von 26 Experten. Er zeigt im Vortrag, wie das DISG-Modell Kommunikation verbessert und Teams erfolgreicher macht – praxisnah und direkt anwendbar!

Als Inhaber einer Steuerkanzlei in Moers und CEO der AS Business Consulting GmbH setzt Andreas Schollmeier, Steuerberater & Speaker, auf Digitalisierung, Automatisierung und Prozessoptimierung. In seiner Akademie fördert er kontinuierliche Weiterbildung für sich und sein Team. In seinem Vortrag "Erstmal muss man seine Hausaufgaben erledigen" zeigt Andreas Schollmeier, wie Kanzleien effizienter arbeiten und die 4-Tage-Woche erfolgreich umsetzen können. Sein Ziel: eine moderne Arbeitswelt, die Mitarbeiter und Mandanten begeistert.

Andreas Bartsch, Steuerberater & Digitalisierungsprofi ist Partner in der Kanzlei Arndt | Bartsch & Partner mbH und führt seit 8 Jahren eine komplett papierlose Kanzlei. In seinem Vortrag "Mit OneNote in der papierlosen Kanzlei kommunizieren" zeigt er, wie digitale Tools den Kanzleialltag effizienter und strukturierter machen. Praxisnah, erprobt und direkt umsetzbar!

Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen

Seien Sie außerdem gespannt, welche Lifehacks wir Ihnen während des Events live aus dem Studio präsentieren werden!