BStBK: Neuer FAQ-Katalog zur E-Rechnung

Neuer FAQ-Katalog zur E-Rechnung
Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat dabei die folgenden inhaltlichen Schwerpunkte gelegt:
- E-Rechnungs-Eingangsprozesse: Empfang, technische und inhaltliche Prüfung, Kontierung, Zahlungsanweisung, Beanstandungen von E-Rechnungen.
- E-Rechnungs-Ausgangsprozesse: Inhaltliche Grundlage, syntaktische Erstellung, Versand, Berichtigungen, Besonderheiten bei Barzahlung, Dauerrechnungen, Anzahlungen und Schlussrechnungen.
Hinweise zur Verwendung des FAQ-Katalogs
Die BStBK weist darauf hin, dass die Auflistung der Fragen und Antworten nicht abschließend ist und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Gegebenenfalls sei zur Erlangung von Rechtssicherheit eine gesonderte Prüfung im Einzelfall notwendig.
Die Inhalte basieren auf der jeweils geltenden Rechtslage (derzeit Stand: 3.3.2026). Gesetzliche Änderungen sowie neue Verwaltungsauffassungen oder Rechtsprechung sollen im Rahmen laufender Aktualisierungen berücksichtigt. Änderungen und Ergänzungen sollen dann gelb markiert sein. Dies gelte entsprechend für die verwendeten Quellen.
FAQ zur Einführung der verpflichtenden E-Rechnung für Umsätze zwischen inländischen Unternehmern zum 1. Januar 2025
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Abgabefristen für die Steuererklärungen 2019 bis 2025
3.756
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Umsatzsteuer 2026: Wichtige Änderungen im Überblick
1.452
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Begünstigte Versicherungsverträge vor dem 1.1.2005 in Rentenform
1.2302
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Feststellung des Grades der Behinderung für zurückliegende Zeiträume
673
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Pflichtangaben für Kleinbetragsrechnungen
646
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Neuregelung des häuslichen Arbeitszimmers und der Pauschalen ab VZ 2023
617
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Unterhaltsleistungen an über 25 Jahre alte studierende Kinder
60114
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Fallstricke bei der Erbschaftsteuerbefreiung des Familienheims
567
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Anschaffungsnahe Herstellungskosten bei Gebäuden
542
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Wann sind Gartenarbeiten haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen?
488
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Neuer FAQ-Katalog zur E-Rechnung
23.03.2026
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Wann Soloselbstständige bei Coronahilfen nicht antragsberechtigt sind
18.03.2026
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Handlungsbedarf bei beSt prüfen
16.03.2026
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Neue Bagatellgrenzen für betrieblich genutzte Grundstücksteile
12.03.2026
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Änderung nach § 175b AO bei Übermittlung über ELStAM?
06.03.2026
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Verjähren Rückforderungen bei Corona-Überbrückungshilfen?
05.03.2026
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Steuerberatungskosten für Ermittlung eines Veräußerungsgewinns aus GmbH-Beteiligung
04.03.2026
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EU-Beihilferecht und Corona-Hilfen: Was Steuerberater jetzt wissen müssen
25.02.2026
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OVG Münster: Verwaltungspraxis bei Überbrückungshilfen schlägt FAQ
18.02.2026
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Auswirkungen von KI auf Geschäfts- und Honorarmodelle in Steuerberatungskanzleien
16.02.2026