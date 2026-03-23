BStBK: Neuer FAQ-Katalog zur E-Rechnung

Die BStBK hat einen FAQ-Katalog zur E-Rechnung veröffentlicht, der grundlegende Fragen zur Einführung sowie zur GoBD-konformen Ablage, Aufbewahrung und zur Löschung behandelt. Außerdem soll er Orientierung für Eingangs- und Ausgangsprozesse geben.

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat dabei die folgenden inhaltlichen Schwerpunkte gelegt:

E-Rechnungs-Eingangs­prozesse: Empfang, technische und inhaltliche Prüfung, Kontierung, Zahlungsanweisung, Beanstandungen von E-Rechnungen.

Empfang, technische und inhaltliche Prüfung, Kontierung, Zahlungsanweisung, Beanstandungen von E-Rechnungen. E-Rechnungs-Ausgangs­prozesse: Inhaltliche Grundlage, syntaktische Erstellung, Versand, Berichtigungen, Besonderheiten bei Barzahlung, Dauer­rechnungen, Anzahlungen und Schluss­rechnungen.

Hinweise zur Verwendung des FAQ-Katalogs

Die BStBK weist darauf hin, dass die Auflistung der Fragen und Antworten nicht abschließend ist und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Gegebenenfalls sei zur Erlangung von Rechtssicherheit eine gesonderte Prüfung im Einzelfall notwendig.

Die Inhalte basieren auf der jeweils geltenden Rechtslage (derzeit Stand: 3.3.2026). Gesetzliche Änderungen sowie neue Verwaltungsauffassungen oder Rechtsprechung sollen im Rahmen laufender Aktualisierungen berücksichtigt. Änderungen und Ergänzungen sollen dann gelb markiert sein. Dies gelte entsprechend für die verwendeten Quellen.

FAQ zur Einführung der verpflichtenden E-Rechnung für Umsätze zwischen inländischen Unternehmern zum 1. Januar 2025