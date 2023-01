Mitgliedsbeitrag Fitnessstudio: keine außergewöhnliche Belastung

Das Niedersächsische FG hat entschieden, dass Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio zur Durchführung eines ärztlich verordneten Funktionstrainings (Wassergymnastik) keine außergewöhnlichen Belastungen darstellen.

Ärztliche Verordnung über Wassergymnastik

Vor dem Niedersächsischen FG ging es um folgenden Sachverhalt: Eine behinderte Klägerin (GdB 30) bekam eine ärztliche Verordnung zur Behandlung der zunehmend schmerzhaften Bewegungseinschränkungen und zur funktionalen Verbesserung und zur Schmerzreduktion. Die Verordnung umfasste ein Funktionstraining in Form von Wassergymnastik. Die entsprechenden Kostn wurden von der Krankenkasse übernommen. Die Klägerin nahm an den Wassergymnastikkursen in einem Verein teil.

Teilnahme an Kursen in einem Fitnessstudio

Doch dann entschied sie sich, die Kurse in einem näher zu ihrem Wohnort gelegenen Fitnessstudio zu absolvieren. Hier wurde das Training von qualifizierten Übungsleitern mit einer gültigen Übungsleiterlizenz für den Rehabilitationssport durchgeführt.

Allerdings musste sich die Klägerin als Mitglied im Fitnessstudio anmelden und den (reduzierten) Beitrag für das auf die Teilnahme an den verordneten Kursen zugeschnittene Modul ("Wellness und Spa") bezahlen. Der Beitrag umfasste zusätzlich zur Teilnahme an dem verordneten Funktionstraining auch noch die Saunabenutzung und weitere Aqua-Fitnesskurse.

Die Klägerin wollte die Kosten (Fitnessstudiobeitrag, Reha Vereinsbeitrag, Fahrtkosten) als Teil ihrer Heilbehandlungskosten im Sinne von § 33 EStG geltend machen. Doch die Klage hatte nur teilweise Erfolg.

Keine außergewöhnlichen Belastungen der Fitnesstudiobeiträge

Das FG war der Ansicht, dass die Fitnessstudio-Mitgliedsbeiträge für ein für die Teilnahme an dem verordneten Funktionstraining zugeschnittenes Grundmodul (im Streitfall: "Wellness und Spa") jedenfalls dann keine außergewöhnlichen Belastungen im Sinne des § 33 EStG darstellen, wenn mit dem Mitgliedsbeitrag auch weitere Leistungen abgegolten werden (im Streitfall: Saunanutzung; Aqua Fitnesskurse), die ihrer Art nach nicht nur von kranken, sondern auch gesunden Menschen in Anspruch genommen werden, um die Gesundheit zu erhalten, das Wohlbefinden zu steigern oder die Freizeit sinnvoll zu gestalten, und eine Aufteilung nach objektiven Kriterien nicht möglich ist.

In diesem Fall sah das Gericht keine Zwangsläufigkeit als gegeben. Die Klägerin hätte die ärztlich verordneten Kurse auch außerhalb eines Fitnessstudios durchführen können. Die räumliche Nähe allein begründe nach Auffassung des Gerichts keine Zwangsläufigkeit.

Allerdings hat das FG ausdrücklich offengelassen, ob etwas Anderes gelten könne, wenn der Klägerin zur Durchführung der ärztlich verordneten Kurse in einem Fitnessstudio keine sinnvolle Alternative zur Verfügung stehen würde.

Anzuerkennende Heilbehandlungskosten

Die Klage hatte teilweise Erfolg. So entschied das FG, dass die Beiträge für einen Reha-Verein, der die ärztlich verordneten Kurses in einem Fitnessstudio durchführt, abzugsfähig sind. Es handele sich hierbei um als außergewöhnliche Belastungen anzuerkennendee Heilbehandlungskosten.

Niedersächsisches FG, Urteil v. 14.12.2022, 9 K 17/21, veröffentlicht mit dem Januar-Newsletter des Niedersächsischen FG