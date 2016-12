Auflösungs-/Veräußerungsgewinn: Berechnung bei Beteiligung in Fremdwährung Zur Berechnung des Gewinns aus einer in Fremdwährung angeschafften und veräußerten Beteiligung sind die Anschaffungskosten und der Veräußerungspreis zum Zeitpunkt ihres jeweiligen Entstehens in Euro umzurechnen.

Urteil v. 24.1.2012, IX R 62/10