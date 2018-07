Bild: MEV-Verlag, Germany Anwendung der Entfernungspauschale bei einem Steuerberater

Die Entfernungspauschale ist auch an den Tagen in vollem Umfang - nicht nur hälftig - zu gewähren, an denen nur eine Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und im Übrigen Dienstreisen vorliegen.