Kommunikation ist Chefsache: Erfolgreich mit Kommunikationskultur

Die Kommunikationskultur bestimmt mittelbar die Kanzleikultur. Eine Orientierung hin zu einer zielführenden und wertschätzenden Kommunikation bildet einen nicht zu unterschätzenden Erfolgsfaktor. Als Kanzleiinhaber haben Sie es in der Hand und prägen durch eine starke, offene und eindeutige Kommunikationskultur Ihre Kanzleikultur. Sowohl im Innenverhältnis als auch nach außen.

Eine gute Kanzleikultur entscheidet, wenn es drauf ankommt, ob Hopp oder Topp. Kommunikation verbindet, Kommunikation trennt. Beides ist leicht und nicht immer beabsichtigt möglich. In diesem Sinne steuert die gelebte verbindende Kommunikation in Ihrer Steuerkanzlei die (Gesprächs-)erfolge. Legen Sie deshalb Ihren Fokus auf diesen Impuls in Ihrer Steuerkanzlei. Das schafft Vertrauen und Erfolg. Wenn die "Chemie stimmt", stellen diese sich wie von selbst ein. Stimmt die Chemie nicht, dann wirkt das wie Sand im Getriebe und keiner weiß so Recht warum und wie die Situation zu beheben ist.

Warum in Kommunikationskultur investieren?

Kommunikationskultur ist eine Symbiose aus Kommunikationsfähigkeit und Menschenkenntnis. Wir kommunizieren immer sowohl auf der verbalen (Sprache und Sprachmuster) als auch auf der nonverbalen Ebene (Körpersprache, Mimik, Stimmmelodie). Darüber hinaus kommunizieren wir auf der Sachebene und auf der Beziehungsebene. In jedem Gespräch gibt es mindestens zwei Partner: den Sender und den Empfänger. Jeder der beiden bringt ein unterschiedliches Modell der Welt mit ins Gespräch. Jeder verfolgt möglicherweise auch noch eine unbewusste Absicht und hat unterschiedliche Erwartungen an das Gesprächsergebnis. Alle Faktoren zusammen tragen zu einer sehr komplexen und vielschichtigen Kommunikationssituation bei. Gut, wer hier den Überblick behält, die Muster und Strukturen kennt und damit in der Lage ist, das Gespräch zum gewünschten Erfolg hin zu steuern.

Als Kombination aus Kommunikationsfähigkeit und Menschenkenntnis erfordert eine erfolgreiche Kommunikationskultur zwei zentrale Erfolgsfaktoren: eine offene und eindeutige Kommunikation und das Wissen, welchen Menschen Sie vor sich haben. Sie ist der Leitfaden, der in der Steuerkanzlei eine entscheidende Rolle spielt. Ihre eigenen Geschäftsergebnisse hängen auch davon ab, wie eindeutig die Kommunikationsstrukturen in Ihrer Steuerkanzlei sind und wie ausgeprägt die Menschenkenntnis aller ist. Denn: Wenn zwei miteinander reden, ist das noch lange keine Kommunikation.

Professioneller Umgang mit Sprache und Gesprächspartnern

Der Schwerpunkt der Kommunikationskultur ist der professionelle Umgang mit der Sprache und der professionelle Umgang mit den Gesprächspartnern. Ehrliche und wertschätzende Kommunikation ist eine bedeutungsvolle Kraft für den Kanzleierfolg. Und Kommunikation passiert nicht nur im direkten Gespräch, sondern auch maßgeblich auf der Verhaltensebene. Je nach Persönlichkeitsstil hat die Kommunikation unterschiedliche "Gesichter" und sie findet immer dann statt, wenn mindestens zwei Personen miteinander in Kontakt treten.

Erfolgreiche Kommunikation und Gesprächsführung gelingen, wenn beispielsweise die Persönlichkeitsstrukturen und Generationentypen der Gesprächspartner von vornherein berücksichtigt werden.

Wie tickt die Person, die ich vor mir habe?

Welchen Wahrnehmungssinn muss ich bevorzugt ansprechen, um größtmöglichen Erfolg zu haben?

Welcher Generation gehört die Person an?

Was sind deren Werte und Leitbilder?

Was davon wird auf den Gesprächsverlauf Einfluss haben?

Dieser Hintergrund und das Wissen um spezifisch männliche oder weibliche Kommunikationsstrategien und die Anwendung verschiedener Kommunikationsmodelle und Techniken des NLP (Neuro-Linguistischen Programmierens) machen Sie als Kanzleiinhaber zu einem souveränen Gesprächsführer, der sich das Heft nicht aus der Hand nehmen lässt und zuverlässig seine zuvor definierten Gesprächsziele erreicht.

Die in der Kanzlei implementierte Kommunikationskultur und ihre Tools optimieren den Austausch sowohl in den Teams als auch zwischen den Hierarchieebenen. Auch eine gelebte Fehlerkultur, gelungenes Feedback, und eine Kommunikation, die umfangreiche Projekte wie Changemanagement begleitet, werden mit einer zugrunde liegenden Kommunikationskultur wesentlich effizienter. Bei schwierigen Gesprächen helfen erprobte Kommunikationsstrategien, souverän auf Kurs zu bleiben.

Kanzleierfolg durch Kommunikationskompetenz

Kommunikation schafft Zugehörigkeit und Verbundenheit, Wachstum und Entwicklung sowie Vertrauen. Je mehr Sie als Kanzleiinhaber über den Umgang mit der Sprache und den Umgang mit den Gesprächspartnern wissen und anwenden, desto mehr Einfluss nehmen Sie direkt auf den Kanzleierfolg. Sie erhöhen auch das Image Ihrer Kanzlei nicht nur in Bezug auf die Fachkenntnis, sondern auch in Bezug auf die Kommunikationskompetenz.

Leben Sie Ihre Kommunikationskultur in der Vorbildfunktion. Dann laden Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Mandanten und die staatlichen Stellen, mit denen Sie zu tun haben, dazu ein, es Ihnen gleich zu tun. Mit der gekonnten Kommunikationskultur schaffen Sie einen Mehrwert für alle, die mit Ihnen arbeiten.

Autorin: Cornelia Siegmann ist zertifizierte NLP-Trainerin und berät in den Themenfeldern Coaching, Mediation und Business Development mit NLP. Der Beitrag entstammt dem im Schäffer-Poeschel Verlag erschienenen Buch "Kommunikationskultur in der Steuerkanzlei – Praktische Anwendungsmöglichkeiten im Kanzleialltag".