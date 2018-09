Beispiel: Einheitlicher Vertrag S erwarb durch notariell beurkundeten Kaufvertrag vom 16.11.2005 ein unbebautes Grundstück für 46.000 EUR. Das Finanzamt setzte die Grunderwerbsteuer zunächst mit 1.620 EUR fest. In der Folge schloss S einen Bauerrichtungsvertrag mit der T-GmbH über die Errichtung einer Doppelhaushälfte auf dem erworbenen Grund und Boden zu einem Gesamtpreis für ein künftiges „schlüsselfertiges Haus“ von 120.000 EUR ab. In den Erwerb des Grundstücks und die Bauplanung war das Baubetreuungsunternehmen E-GmbH einbezogen. In einer gemeinsamen Werbebroschüre treten die T-GmbH und die E-GmbH in Bezug auf die Bauplanung und Bauerrichtung unter einem gemeinsamen Logo als „ein starkes Team“ auf, das Baupartner zusammen bringe, die sich sonst nicht finden würden. Die E-GmbH hatte von S die Erlaubnis erhalten, das unbebaute Grundstück am Markt anzubieten. Das Finanzamt änderte den ursprünglichen Grunderwerbsteuerbescheid dahingehend, dass es die Bauerrichtungskosten in die Bemessungsgrundlage einbezog. Der Gegenstand des Erwerbsvorgangs wird zunächst durch das den Steuertatbestand des § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG erfüllende zivilrechtliche Verpflichtungsgeschäft, das ist der notariell beurkundete Grundstückskaufvertrag, bestimmt. Aus den weiteren Vereinbarungen mit der T-GmbH und der E-GmbH, die mit diesem Grundstückskaufvertrag in einem rechtlichen oder zumindest objektiv sachlichen Zusammenhang stehen, ergibt sich, dass S das unbebaute Grundstück in bebautem Zustand erhält. Der grunderwerbsteuerrechtliche Erwerbsvorgang bezieht sich daher auf diesen einheitlichen Erwerbsgegenstand. Woraus sich dieses abgestimmte Zusammenwirken ergibt, z. B. aufgrund personeller, wirtschaftlicher oder gesellschaftsrechtlicher Verbundenheit, oder aufgrund von Abreden bei der Veräußerung, ist dafür unerheblich. Der geänderte Grunderwerbsteuerbescheid ist daher rechtmäßig (vgl. BFH, Urteil v. 27.9.2012, II R 7/12).