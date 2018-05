Tipp: Rückdelegation vermeiden Gegen Rückdelegation hilft nur konsequente Verweigerung seitens des Chefs. Hier ein paar Tipps wie Sie Ihr Handeln und Ihre Kommunikation darauf abstellen können: Vermeiden Sie Sätze wie "Bevor etwas falsch läuft, klären Sie es das erst mit mir." Oder "Wenn Sie eine Entscheidung benötigen, steht meine Tür für Sie immer offen."

Ganz schlimm ist die Antwort: "Na dann geben Sie mal her..."

Besser ist die Gegenfrage: "Was schlagen Sie vor?" oder "Was kann ich gemeinsam mit Ihnen tun, damit Sie die Aufgabe erfüllen und eine Entscheidung treffen können?" oder auch "Welche Alternativen haben Sie sich überlegt?".

Kontrollieren Sie von sich aus Mitarbeiter, die zur Rückdelegation neigen, häufiger und loben sie, wenn es gut läuft. Der "Trick" ist also, bei Rückdelegationsversuchen Ihrer Mitarbeiter den Ball durch Fragen wieder zurück zu spielen.