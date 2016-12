30.12.2016 | Berufsrecht

Das Steuerberaterverzeichnis steht ab 1.1.2017 für jedermann einsehbar online

Bild: Corbis

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 18.7.2016 wird ab dem 1.1.2017 ein bundesweites elektronisches Steuerberaterverzeichnis eingeführt. Der Abruf einzelner Daten aus dem Gesamtverzeichnis steht jedem unentgeltlich auf der Seite der Bundessteuerberaterkammer zu.

Neu eingefügter § 86b StBerG

Gesetzlich verankert ist das Steuerberaterverzeichnis im neu eingefügten § 86b StBerG. Demnach führt die Bundessteuerberaterkammer ein elektronisches Gesamtverzeichnis aller Mitglieder der Steuerberaterkammern nach § 74 Abs. 1 StBerG. Das Verzeichnis dient der Information der Behörden und Gerichte, der Rechtsuchenden sowie anderer am Rechtsverkehr Beteiligter. Die Steuerberaterkammern geben die im Berufsregister gespeicherten Daten im automatisierten Verfahren in das von der Bundessteuerberaterkammer geführte Gesamtverzeichnis ein. Die zuständige Steuerberaterkammer trägt die datenschutzrechtliche Verantwortung für die von ihr in das Gesamtverzeichnis eingegebenen Daten, insbesondere für die Rechtmäßigkeit der Erhebung, die Vollständigkeit und die Richtigkeit der Daten.

Was steht im Gesamtverzeichnis?

Bei Steuerberatern und Steuerbevollmächtigten:

Name und Vornamen

Zeitpunkt der Bestellung

Name und Anschrift der zuständigen Steuerberaterkammer

Anschrift der beruflichen Niederlassung

der Steuerberaterkammer mitgeteilte Kommunikationsdaten

Berufsbezeichnung

bestehende Berufs- und Vertretungsverbote

sofern ein Vertreter bestellt ist, die Vertreterbestellung unter Angabe von Familiennamen und Vornamen des Vertreters

Bei Steuerberatungsgesellschaften: