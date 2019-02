Aus- und Fortbildung von Steuerfachangestellten

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) will mit einer Nachwuchskampagne die Vorteile des Ausbildungsberufs des/der Steuerfachangestellten aufzeigen. Außerdem will sie mit der Fortbildung zum "Fachassistenten Rechnungswesen und Controlling" neue Perspektiven in der Steuerberatung bieten.

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) will mit einer Nachwuchskampagne die Vorteile des Ausbildungsberufs des/der Steuerfachangestellten aufzeigen. Außerdem will sie mit der Fortbildung zum "Fachassistenten Rechnungswesen und Controlling" neue Perspektiven in der Steuerberatung bieten.

Eine aktuelle repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag der belege, dass nur 17 Prozent der über 500 befragten Jugendlichen im Alter von 15 bis 25 Jahren haben eine konkrete Vorstellung vom Berufsbild des/der Steuerfachangestellten haben und nur 7 Prozent sich vorstellen können, eine entsprechende Ausbildung zu beginnen.

Kampage "Mehr als du denkst"

Deshalb informiert die BStBK mit ihrer neukonzeptionierten Nachwuchskampagne "Mehr als du denkst" über die Vorzüge des Berufs. Mit Kampagnenbotschaftern/innen, die auch im echten Leben Steuerfachangestellte sind, will die BStBK auf ein hohes Maß an Authentizität setzen. Die Jugendlichen sollen in kurzen Social Media-Spots auf YouTube und Instagram die Aufmerksamkeit für den Ausbildungsberuf wecken und geben in Imagevideos auf der Kampagnenwebsite www.mehr-als-du-denkst.de einen kurzen Einblick in ihren Kanzleialltag. Außerdem wird hier eine Ausbildungs- und Praktikumsplatzbörse geboten. Weitere Informationen zur Kampagne in einer Pressemitteilung der BStBK.

Fachassistent Rechnungswesen und Controlling

Mit der neuen Fortbildung "Fachassistent Rechnungswesen und Controlling (FARC)" sollen Kanzleimitarbeitern neue, attraktive Aufstiegschancen und den Mandanten ein breiteres Leistungsportfolio geboten werden. Der FARC richtet sich an Steuerfachangestellte, Personen mit gleichwertiger Berufsausbildung, aber auch an Akademiker mit einem dreijährigen Hochschulstudium. Sie können sich auf den Gebieten internes und externes Rechnungswesen, Buchführung und Bilanzierung, Controlling und Jahresabschlusserstellung weiter qualifizieren. Mehr zum FARC in einer Pressemitteilung der BStBK.