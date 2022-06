45. Deutscher Steuerberatertag

Nach einer besonderen Online-Konferenz im vergangenen Jahr soll die Jahreskonferenz des Deutschen Steuerberaterverbands (DStV) e.V. in diesem Jahr das Beste aus beiden Welten vereinen:

Online-Angebote inklusive Livestreams und Online-Seminaren und auch wieder eine Präsenzveranstaltung vor Ort. Der 45. Deutsche Steuerberatertag findet vom 9. bis 11.10.2022 live in und aus Dresden statt.

Was erwartet die Teilnehmer vor Ort?

Zentrum der Konferenz wird das Internationale Congress Center sein, direkt an der Elbe und am Rande der Altstadt. Die Teilnehmer erwartet das bekannte Format der Vorjahre – ein Potpourri aus hochkarätigen Impulsen aus Politik und Verwaltung, vertiefenden Vorträgen zum Steuerrecht und kurzweiligen Workshops und Referaten zu wesentlichen Fragen des Kanzleimanagements auf fünf parallelen Bühnen. Durch den Tag führt Moderator Marc Bator.

Dazwischen soll es viel Raum geben für persönliche Begegnungen geben (u a. Networking Area, Fachausstellung, Abendveranstaltungen). So kehrt auch das Rahmenprogramm zurück: Golfturnier, Stadtrundfahrt, Empfangsabend am Sonntag sowie Galadinner und Party am Montag.

Was bietet das Online-Ticket?

Das Online-Ticket bietet Liveübertragungen zweier Bühnen aus dem Congress Center, Workshops und Vorträge via Online-Meeting, Videos zum flexiblen Abruf und voller Zugriff auf die Online-Plattform.

Treffpunkt aller Gäste, vor Ort und vor den Bildschirmen, wird die aus dem Vorjahr bekannte Konferenzplattform sein. Dort gibt es auch einen Überblick über alle Teilnehmer und die Möglichkeit, sich per Chat und Videotelefonie austauschen, die Livestreams zu sehen sowie mit den ausstellenden Unternehmen in Kontakt zu treten.

Anmeldung und Preise

Veranstaltungs-Tickets können auf www.steuerberatertag.de bezogen werden. Bis zum 31.7.2022 zahlen Frühbucher 590 EUR zzgl. USt (regulärer Preis: 690 EUR zzgl. USt).