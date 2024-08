Niedersächsische Grundsteuer-B-Hebesätze 2024

Was die Kommunen planen: Grundsteuer ab 2025: Hamburg schlägt neue Hebesätze vor

Die neue Grundsteuer wird ab 2025 erhoben – viele Hauseigentümer fürchten, dann mehr zahlen zu müssen. Hamburg erhöht zwar die Hebesätze, auch im Bereich Wohnen, will aber unterm Strich nicht mehr Geld kassieren. Was sonst in Deutschland geplant ist. Weiter