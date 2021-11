Corona-Wirtschaftshilfen werden bis Ende März 2022 verlängert

Corona-Wirtschaftshilfen: Verlängerung der Überbrückungshilfen bis Ende 2021

Da die Corona-bedingten Einschränkungen in einigen Branchen weiter andauern, verlängert die Bundesregierung die Überbrückungshilfe III Plus über den 30.9. hinaus bis zum 31.12.2021. Die Förderbedingungen werden weitgehend beibehalten. Ebenfalls verlängert wird die Neustarthilfe Plus für Soloselbstständige. Weiter