Anpassung von 22 Steuergesetzen und Verordnungen

Bild: Michael Bamberger Der Grenzbetrag für die jährliche Abgabe einer Lohnsteuer-Anmeldung soll angehoben werden.

Im Stile eines Jahressteuergesetzes will das BMF etliche Vorschriften anpassen und vereinfachen. Dazu hat es am 21.3.2014 den Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des nationalen Steuerrechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften veröffentlicht.