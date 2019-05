Schwerwiegende Störung im Steuerrechenzentrum von Dataport

Viele Finanzämter kämpfen in diesen Tagen mit technischen Störungen.

Alle 141 Finanzämter der Länder Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sind derzeit von einer schwerwiegenden Störung im Steuerrechenzentrum von Dataport betroffen.

Finanzämter können nur eingeschränkt arbeiten

Das FinMin Mecklenburg-Vorpommern weist darauf hin, dass die Finanzämter derzeit nur sehr eingeschränkt arbeiten können. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben im Moment keinen Zugriff mehr auf elektronische Steuerfachverfahren. Der Fehler im Rechenzentrum konnte zwischenzeitlich behoben werden. Doch nun werden alle Systeme auf Fehler geprüft und aufeinander abgestimmt gestartet. Dies kann einige Tage in Anspruch nehmen.

Das FinMin Sachsen-Anhalt gibt weitere Hintergründe zu dem technischen Ausfall bekannt: "In der Nacht zum Dienstag ist das Steuerrechenzentrum von Dataport ausgefallen. Hintergrund für den Ausfall war ein so genannter Lasttest, bei dem es zu einer technischen Störung kam. Die Störung führte zum Ausfall der Kühlsysteme. In Folge haben sich alle Systeme im Rechenzentrum abgeschaltet."

