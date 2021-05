Seminar-Tipp: Grundrente in der gesetzlichen Rentenversicherung Nach mehr als 10-jähriger Debatte über eine Rentenaufstockung für Personen, die viele Jahre gearbeitet, gepflegt oder Kinder erzogen haben und dennoch nur eine geringe Rente erhalten, ist nun am 1. Januar 2021 das Grundrentengesetz in Kraft getreten. Wer gehört zum anspruchsberechtigten Personenkreis für den Grundrentenzuschlag?

Welche Zeiten gehören zu den "Grundrentenzeiten"?

Was sind "Grundrentenbewertungszeiten" und wie berechnet sich hieraus der Grundrentenzuschlag?

Wie funktioniert die Einkommensanrechnung? Diese und weitere Fragen werden in diesem Onlinetraining beantwortet. Termin: 24. Juni 2021, 10:00 Uhr Hier geht es direkt zur Anmeldung.