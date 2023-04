Blue Card: Neues Aufenthaltsrecht bringt Änderungen im Sozialrech

Ausländische Fachkräfte: Bundeskabinett beschließt Gesetzentwurf für neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Das Bundeskabinett hat am 29. März 2023 einen Gesetzentwurf zur Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes beschlossen. Damit soll ausländischen Fachkräften der Weg in den deutschen Arbeitsmarkt erleichtert werden. Was genau ist geplant? Weiter