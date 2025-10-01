Transformation und Zukunft der Arbeit bei SAP

Im PQ-Interview mit Hanning Kruse, dem Leiter der Abteilung „People & Culture Services Cross-Initiatives“ bei der SAP SE, erhalten Sie konkrete Einblicke, wie SAP die Transformation und die Zukunft der Arbeit aktiv gestaltet, so zum Beispiel über den Einsatz Künstlicher Intelligenz, Kompetenzanforderungen an die Mitarbeitenden und die Gestaltung zukünftiger Arbeitswelten.

PERSONALquarterly: Die Arbeitswelt verändert sich aktuell in rasantem Tempo: Welche zentralen Entwicklungen prägen derzeit aus Ihrer Sicht die Arbeitswelt – und wie wirken sich diese Veränderungen konkret auf SAP aus?

Hanning Kruse: Die Welt, in der wir leben und arbeiten, verändert sich in der Tat mit atemberaubender Geschwindigkeit. Neue Technologien wie Künstliche Intelligenz, Maschinelles Lernen und Robotik revolutionieren betriebliche Abläufe, machen den Erwerb neuer Fähigkeiten notwendig und führen zu einem Wandel klassischer Berufsbilder. Neben den technologischen Veränderungen sehen wir auch Änderungen bei den Mitarbeitenden. Durch den Einstieg der Generation Z wachsen die Erwartungen an Flexibilität und digitale Zusammenarbeit weiter.

Gleichzeitig verlangen geopolitische Unsicherheiten und Spannungen im Welthandel von vielen Unternehmen einen stärkeren Fokus auf Geschäftsagilität und Effizienz. Zusammengenommen bringen diese Entwicklungen zum Teil tiefgreifende Veränderungen fü...