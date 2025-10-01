Neue Erkenntnisse zu digitaler Rekrutierung

Die Forschungsfrage lautet: Wie können Organisationen ihre Website, Arbeitgeberbewertungs­plattformen und Machine Learning im Rekrutierungsprozess nutzen? Mittels Online-Fragebogen wurden Daten von 1.050 Nutzerinnen und Nutzern von Arbeitgeberbewertungsplattformen erhoben. Die Autoren nennen folgende praktische Implikationen: Die von potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern oft genutzte Website kann zielgruppenspezifische Informationen zu branchenrelevanten Karriere­erfolgsdimensionen liefern. Organisationen sollten auf kritische Kommentare antworten und bei der Nutzung von Machine Learning nur einzelne Schritte in der Rekrutierung automatisieren.

Die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität zur Gewinnung von kompetenten Beschäftigten ist besonders dann eine Schlüsselaufgabe für das Human Resource Management (HRM), wenn – wie derzeit vorzufinden – der Arbeitsmarkt angespannt ist. Die fortschreitende Digitalisierung lässt diese Aufgabe nicht unberührt. Wie Organisationen im Rahmen ihrer Rekrutierungsprozesse digital auftreten, sendet wichtige Signale im Hinblick auf deren organisationale Kompetenz und Zukunftsfähigkeit.

Unter Arbeitgeberattraktivität wird die positive, neutrale oder negative Einstellung der Jobsuchenden und damit deren affektive Wahrnehmung des Arbeitgebers (Highhouse et al., 2003) verstanden. Diese beeinflusst die konkrete Wahlentscheidung potenzieller Organisationsmitglieder. Im vorliegenden Artikel betrachten wir drei digitale Bausteine, welche das HRM für sich aktiv nutzen kann: die organisationseigene Recruiting Website, den Auftritt auf Arbeitgeberbewertungsplattformen (ABP) und den Einsatz von Machine Learn...