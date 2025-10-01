Kompetenzfördernde Zusammenarbeit von Mensch und KI

Wann ist eine Kollaboration von Mitarbeitenden und KI angesichts der relevanten aufgabenbezogenen Fähigkeiten hilfreich, fragen die Autorinnen Marion Büttgen und Irini Tsaga. Ihr Ergebnis lautet: Unternehmen sollten KI gezielt einsetzen, sodass Mitarbeitende in ihren Fähigkeiten gestärkt werden. Das HRM sollte kontinuierlich bewerten, wie neue KI-Technologien und -Tools relevante Hard und Soft Skills auf operativer und Managementebene sinnvoll ergänzen können.

Die Implementierung von Künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen hat eine neue Dynamik in die heutige Arbeitsweise gebracht, die sich nicht nur auf die Kundeninteraktion und -erfahrung, sondern insbesondere auch auf die Arbeit von Mitarbeitenden auswirkt. Die lernfähigen, computergestützten Systeme sind unter anderem in der Lage, große Datenmengen zu analysieren, Vorhersagen zu treffen und Informationen zu systematisieren. Sie sind darauf ausgelegt, schnell auf Eingaben zu reagieren, aus Erfahrungen und Feedback zu lernen und Arbeitsergebnisse in Form von beantworteten Fragen oder generierten Inhalten zu verbessern. Durch diese Fähigkeiten entwickelt sich KI zu einem neuen Unternehmensakteur und kann Mitarbeitenden bei Aufgaben assistieren, für deren erfolgreiche Bearbeitung normalerweise menschliche Intelligenz vorausgesetzt wurde. KI hat somit das Potenzial, die Fähigkeiten der Mitarbeitenden zu ergänzen und ihr Wissen zu erweitern. So können Aufgaben durch eine Zusammenarbeit mit...