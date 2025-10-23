Prof. Dr. Sierk Horn
Prof. Dr. Sierk Horn
Professor für Wirtschaftskommunikation und Interkulturelle Kompetenz an der HMBS
Michael Herz
Michael Herz
Experte für Fragen zu interkulturellen Kompetenzen
Zusammenarbeit in interkulturellen Projekten trainieren
Bild: ASA/Getty Images Trümmerteile des Spaceshuttles Columbia im Kennedy Space Center in Florida im Mai 2003.

Der tödliche Unfall des Spaceshuttles Columbia im Jahr 2003 muss auch in Bezug auf kommunikative und kulturelle Miss­ver­ständnisse betrachtet werden. Was hier als Katastrophe endete, ist in kleinerem Rahmen in vielen interkulturellen Projekten täglich erlebbar. Wie sich die interkulturelle Intelligenz mithilfe gezielter Trainings verbessern lässt.

Am 1. Februar 2003 sollte das Spaceshuttle Columbia zur Erde zurückkehren. Dazu kam es allerdings nicht, da das Spaceshuttle beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zerbrach. Alle sieben Besatzungsmitglieder starben. Beim Start hatte sich ein Stück Isolierschaum vom Außentank gelöst und das Hitzeschild der linken Tragfläche beschädigt. Dieser zunächst unscheinbare Schaden führte zu einer der größten Katastrophen der bemannten Raumfahrt.

Kulturelle Unterschiede können zu immensen Schwierigkeiten führen

Zwar gab es Warnsignale, dass der Schaumdefekt verheerende Folgen haben könnte, doch sowohl die Bedenken der Ingenieure auf niedrigerer Hierarchieebene als auch die der Subunternehmer, etwa von Boeing, blieben unbeachtet. Die Organisationskultur der NASA ließ offenen Widerspruch nicht zu. Dies hatte zur Folge, dass sicherheitsrelevante Informationen entweder zu spät oder nicht mit der nötigen Dringlichkeit weitergegeben wurden. Dazu kamen kommunikative und kulturelle Unterschiede: Die Inge...

Jetzt weiterlesen
Dies ist ein Beitrag aus der Zeitschrift personalmagazin - neues lernen.
neues lernen 5/2025

personalmagazin - neues lernen ist das unabhängige Leitmedium für Personal- und Organisationsentwickler und -entwicklerinnen und alle, die Lernen und Entwicklung im Unternehmen vorantreiben.

Abonnieren Sie das Magazin, um den Beitrag vollständig zu lesen
Jetzt personalmagazin – neues lernen bestellen
Sie besitzen das Magazin bereits? Jetzt anmelden
Schlagworte zum Thema:  Personalentwicklung, Teamarbeit, Diversity
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge