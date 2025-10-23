Zusammenarbeit in interkulturellen Projekten trainieren

Der tödliche Unfall des Spaceshuttles Columbia im Jahr 2003 muss auch in Bezug auf kommunikative und kulturelle Missverständnisse betrachtet werden. Was hier als Katastrophe endete, ist in kleinerem Rahmen in vielen interkulturellen Projekten täglich erlebbar. Wie sich die interkulturelle Intelligenz mithilfe gezielter Trainings verbessern lässt.
Am 1. Februar 2003 sollte das Spaceshuttle Columbia zur Erde zurückkehren. Dazu kam es allerdings nicht, da das Spaceshuttle beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zerbrach. Alle sieben Besatzungsmitglieder starben. Beim Start hatte sich ein Stück Isolierschaum vom Außentank gelöst und das Hitzeschild der linken Tragfläche beschädigt. Dieser zunächst unscheinbare Schaden führte zu einer der größten Katastrophen der bemannten Raumfahrt.
Kulturelle Unterschiede können zu immensen Schwierigkeiten führen
Zwar gab es Warnsignale, dass der Schaumdefekt verheerende Folgen haben könnte, doch sowohl die Bedenken der Ingenieure auf niedrigerer Hierarchieebene als auch die der Subunternehmer, etwa von Boeing, blieben unbeachtet. Die Organisationskultur der NASA ließ offenen Widerspruch nicht zu. Dies hatte zur Folge, dass sicherheitsrelevante Informationen entweder zu spät oder nicht mit der nötigen Dringlichkeit weitergegeben wurden. Dazu kamen kommunikative und kulturelle Unterschiede: Die Inge...
-
Wenn KI das Coaching übernimmt
100
-
Die verschiedenen Führungsstile im Überblick
42
-
Investitionen in Weiterbildung nehmen zu, aber verpuffen
35
-
Mini-MBA: Gut und günstig, aber weniger wertvoll
34
-
Brauchen digitale Lernangebote eine Zulassung?
31
-
Transaktionale Führung
30
-
Nicht jeder Change ist eine Transformation
30
-
Psychologische Sicherheit: Erfolgsfaktor für Teamerfolg jenseits der Teamzusammensetzung
281
-
Insead führt erstmals das Ranking europäischer Business Schools an
27
-
Deutsche Executive-MBA-Programme verlieren Plätze
26
-
Klassentreffen für Learning & Development
23.10.2025
-
Nähe und Sichtbarkeit im virtuellen Raum schaffen
23.10.2025
-
Die besten Business Schools für Master in Management
22.10.2025
-
Transferförderung mit KI
22.10.2025
-
Wie die EU die Kompetenzen der Zukunft sichern will
21.10.2025
-
Die Nachfrage nach Executive Education nimmt zu
20.10.2025
-
Menschlichkeit im Zeitalter der KI
16.10.2025
-
Podcast Folge 65: Für Frauengesundheit sensibilisieren und unterstützen
14.10.2025
-
Einsatz von KI in Learning & Development erreicht Wendepunkt
13.10.2025
-
Das steckt hinter "Radical Self-Leadership"
07.10.2025